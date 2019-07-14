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Şehit Jandarma Keskin’in acı haberi annesine ulaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 20:46 | Son Güncelleme

Hakkari’de bölücü terör örgütü ile girilen çatışmada Niğdeli Jandarma Teğmen Alim Keskin (31) şehit oldu.Evli ve 4 yaşında bir çocuk babası olan Şehit Teğmen’in Niğde İlhanlı Mahallesi 154.

Şehit Jandarma Keskin’in acı haberi annesine ulaştı

Hakkari’de bölücü terör örgütü ile girilen çatışmada Niğdeli Jandarma Teğmen Alim Keskin (31) şehit oldu.
Evli ve 4 yaşında bir çocuk babası olan Şehit Teğmen’in Niğde İlhanlı Mahallesi 154. sokakta yaşayan annesi Keziban Keskin’e acı haberi Niğde Vali Yardımcısı Cemil Kılıç verdi. 8 kardeş olan Keskin’in cenazesi yarın Niğde’de yapılacak tören sonrası Niğde Şehitliğine defnedilecek. Jandarma Teğmen Alim Keskin’in babası Mümin Keskin’in 2 yıl önce vefat ettiği bildirildi.

Şehit Jandarma Keskin’in acı haberi annesine ulaştı

Şehit Jandarma Keskin’in acı haberi annesine ulaştı

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