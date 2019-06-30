HABER

Şehit Jandarma Teğmen Dolunay, İzmir'de son yolculuğa uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2019 18:31 | Son Güncelleme

HAKKARİ'de, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve tedaviye alındığı hastanede 1 gün sonra şehit olan Jandarma Teğmen Güngör Dolunay (30), İzmir'deki Kadifekale Şehitliği'nde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Mehmet CANDAN- Tekin GÜRBULAK/İZMİR, (DHA) - HAKKARİ'de, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve tedaviye alındığı hastanede 1 gün sonra şehit olan Jandarma Teğmen Güngör Dolunay (30), İzmir'deki Kadifekale Şehitliği'nde gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Hakkari merkeze bağlı Doğanlı köyünde, önceki gün, PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, Jandarma Teğmen Güngör Dolunay yaralandı. Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Teğmen Dolunay, doktorların tüm müdahalelerine rağmen dün akşam saatlerinde kurtarılamayarak, şehit oldu. Şehit Jandarma Teğmen Güngör Dolunay'ın cenazesi, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı’nda düzenlenen törenin ardından helikopterle Yüksekova'ya, buradan da askeri uçakla ailesinin yaşadığı İzmir'e getirildi.
Şehit Teğmen Dolunay'ın cenazesi, ailesinin yaşadığı Bornova ilçesine bağlı Naldöken Mahallesi'ndeki Naldöken Devlet Malzeme Ofisi Lojmanları önüne getirildi, helallik alındı.
Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, daha sonra cenaze töreni için Gaziemir ilçesindeki Gülhane Camii'ne getirildi. Buradaki törene, şehidin ailesi, yakınları, askerler ile çok sayıda kişi katıldı.
Şehit Jandarma Teğmen Güngör Dolunay'ın cenazesi, ikindide kılınan namazın ardından, götürüldüğü Kadifekale Şehitliği'nde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

Gören büyüleniyor! İşte Konya'nın gizli cennetiGören büyüleniyor! İşte Konya'nın gizli cenneti
Hakkari şehidi son yolculuğuna uğurlandıHakkari şehidi son yolculuğuna uğurlandı
İzmir'de orman yangını! Çok sayıda ekip bölgedeİzmir'de orman yangını! Çok sayıda ekip bölgede
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Japonya'da FETÖ uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Japonya'da FETÖ uyarısı

1 milyon liralık soruyu açtırdı!

1 milyon liralık soruyu açtırdı!

Türkiye'ye tehdit pahalıya patladı!

Türkiye'ye tehdit pahalıya patladı!

Türkiye'den Hafter güçlerinin küstah tehdidine sert yanıt

Türkiye'den Hafter güçlerinin küstah tehdidine sert yanıt

Havuz pozu olay oldu! Tepki gösterdi

Havuz pozu olay oldu! Tepki gösterdi

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Süleyman Soylu, HDP'li vekilin iddiasını yalanladı

Süleyman Soylu, HDP'li vekilin iddiasını yalanladı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

MSB'den Suriye'deki saldırılar sonrası sert açıklama

MSB'den Suriye'deki saldırılar sonrası sert açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Van'ın Gevaş ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Van'da korkutan deprem!

İzmir'de orman yangını! Çok sayıda ekip bölgede

İzmir'de orman yangını! Çok sayıda ekip bölgede

Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Irak'a sert tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan Irak'a sert tepki

Ankara'da seyir halindeki halk otobüsü alev aldı

Seyir halindeyken alev aldı! Yürekler ağza geldi

Kapıkule'de 'gurtbetçi' yoğunluğu!

Akın akın geliyorlar! Uzun araç kuyrukları oluştu

İstanbul Valiliği'nden Küçükçekmece'deki olayla ilgili açıklama

Valilik açıkladı: Yasal işlem başlatılacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.