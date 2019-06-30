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Şehit Jandarma Teğmen Dolunay, İzmir'de son yolculuğa uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2019 21:34 | Son Güncelleme

HAKKARİ'de, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve tedaviye alındığı hastanede 1 gün sonra şehit olan Jandarma Teğmen Güngör Dolunay (30), İzmir'deki Kadifekale Şehitliği'nde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Mehmet CANDAN- Tekin GÜRBULAK/İZMİR, (DHA) - HAKKARİ'de, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve tedaviye alındığı hastanede 1 gün sonra şehit olan Jandarma Teğmen Güngör Dolunay (30), İzmir'deki Kadifekale Şehitliği'nde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Hakkari merkeze bağlı Doğanlı köyünde, önceki gün, PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, Jandarma Teğmen Güngör Dolunay yaralandı. Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Teğmen Dolunay, doktorların tüm müdahalelerine rağmen dün akşam saatlerinde kurtarılamayarak, şehit oldu. Şehit Jandarma Teğmen Güngör Dolunay'ın cenazesi, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı’nda düzenlenen törenin ardından helikopterle Yüksekova'ya, buradan da askeri uçakla ailesinin yaşadığı İzmir'e getirildi.

Şehit Teğmen Dolunay'ın cenazesi, ailesinin yaşadığı Bornova ilçesine bağlı Naldöken Mahallesi'ndeki Naldöken Devlet Malzeme Ofisi Lojmanları önüne getirildi, helallik alındı.

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, daha sonra cenaze töreni için Gaziemir ilçesindeki Gülhane Camii'ne getirildi. Buradaki törene, şehidin ailesi, yakınları, askerler ile çok sayıda kişi katıldı.

Şehit Jandarma Teğmen Güngör Dolunay'ın cenazesi, ikindide kılınan namazın ardından, götürüldüğü Kadifekale Şehitliği'nde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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