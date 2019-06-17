Şehit Jandarma Teğmen Evran, Afyonkarahisar'da toprağa verildi (EK)

Jandarma Teğmen Şafak Evran'ın cenazesi, dün akşam Afyonkarahisar'a getirilerek, Devlet Hastanesi morguna konuldu. Bu sabah morgdan alınan şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, tören için memleketi Dinar ilçesine bağlı Yıprak köyüne getirildi. Cenaze töreni öncesi baba Hayrullah Evran, evin önünde kurulan çadırda taziyeleri kabul etti. Şehidin devre arkadaşı olan askerler de cenazeye katıldı. Şehidin arkadaşları, çadırda baba Hayrullah Evran ve anne Yeter Evran'ın elini öpüp, başsağlığı diledi.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'nca İdil ilçesindeki Cehennem Deresi bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Kalfe' adı verilen operasyonda güvenlik güçleri, PKK'lı teröristlerle temas sağladı. Çıkan çatışmada 8 terörist etkisiz hale getirildi. Çatışmada yaralanan Jandarma Teğmen Şafak Evran, bölgeden helikopterle alınarak, Şırnak Asker Hastanesi'ne götürüldü. Evran, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmayarak, şehit oldu.

'ŞEHİTLER ÖLMEZ, OĞLUM DA ÖLMEDİ'

Baba Hayrullah Evran, "Oğlum şehit olmasa bizler burada oturup, konuşamayız. Allah yardımcımız olsun. Allah sabır versin. İnşallah bu son olsun. Allah onlara da akıl fikir versin. Bizleri korkutamayacaklar, korkutamazlar. Gelsinler, görsünler; Türk devletinden, Türkiye Cumhuriyeti'nden, Türk askeri ve polisinden sevgi ve hoşgörü görsünler. Bir şehit verirsek binlerce asker meydana gelir. Bugün ben bile vatanım ve milletim için evladım değil ben de hazırım. Allah devletimizi, milletimizi, askerimizi, polisimizi korusun. Şehitler ölmez, benim oğlum da ölmedi. Bu bizi yıldırmaz, korkutmaz. Elhamdülillah Müslüman'ız. Varız, biriz, tekiz" dedi.

'OĞLUM ASLANLAR GİBİ SAVAŞTI'

Anne Yeter Evran (60) da "Oğlum aslanlar gibi savaştı. Son kurşunu teröristler oğluma sıktı. Kökleri kazınsın hepsinin. Benim oğlum çok başarılıydı çok, başarıdan başarıya koşardı" diye konuştu. Yeter Evran, gelini Canan Evran'ı da "Dimdik ayakta duracağız" diyerek, teskin etmeye çalıştı.