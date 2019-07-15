Şehit Jandarma Teğmen Keskin son yolculuğuna uğurlandı

Babası yaklaşık 2 yıl önce vefat eden Şehit Keskin'nin evli ve 4 yaşında Göktuğ Alperen adında oğlu olduğu öğrenildi.

Törende Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakçı, şehidin eşi Yasemin, annesi Kezban Keskin ve kardeşlerine başsağlığı diledi.

Keskin'in naaşı, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından hava yoluyla Kayseri'ye, oradan da Niğde'ye getirildi.

Şehidin 7 kardeşinden Üzeyir Keskin'in özel harekat polisi, Rıza Keskin'in uzman çavuş, Mehmet ve Selahattin Keskin'in askeri öğrenci, Feru Keskin'in ise öğrenci olduğu belirtildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınları, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Genel Başkanı Hamza Dürgen, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

