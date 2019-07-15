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Şehit Jandarma Teğmen Keskin son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 14:12 | Son Güncelleme

Hakkari'de şehit olan Jandarma Teğmen Alim Keskin, memleketi Niğde'de toprağa verildi

NİĞDE (AA) - Hakkari'de, teröristlere yönelik operasyonda şehit düşen Jandarma Teğmen Alim Keskin, memleketi Niğde'de son yolculuğuna uğurlandı.

Keskin'in naaşı, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından hava yoluyla Kayseri'ye, oradan da Niğde'ye getirildi.

İlhanlı Mahallesi'ndeki baba evinde helallik alındıktan sonra Keskin'in cenazesi, törenin yapılacağı Fatih Sultan Mehmet Camisi'ne getirildi.

Törende Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakçı, şehidin eşi Yasemin, annesi Kezban Keskin ve kardeşlerine başsağlığı diledi.

Keskin'in naaşı, Niğde Müftüsü Mehmet Sırrı Şık'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Niğde Şehitliği'nde defnedildi.

Törene katılan vatandaşlar, şehidin naaşı cenaze aracına taşırken "şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı attı.

Babası yaklaşık 2 yıl önce vefat eden Şehit Keskin'nin evli ve 4 yaşında Göktuğ Alperen adında oğlu olduğu öğrenildi.

Şehidin 7 kardeşinden Üzeyir Keskin'in özel harekat polisi, Rıza Keskin'in uzman çavuş, Mehmet ve Selahattin Keskin'in askeri öğrenci, Feru Keskin'in ise öğrenci olduğu belirtildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınları, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Genel Başkanı Hamza Dürgen, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Alim Keskin Hakkari Niğde şehit

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