Şehit Jandarma Teğmen Şafak Evran, son yolculuğuna uğurlandı

Şırnak’ın İdil ilçesinde, güvenlik güçleriyle PKK’lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Teğmen Şafak Evran, Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesi Yıprak köyünde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Jandarma Teğmen Şafak Evran için Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesi Yıprak köyünde tören düzenlendi. Tören öncesi şehidin naaşı ilk olarak baba evine getirildi. Burada şehidin annesi Yeter Evran, babası Hayrullah Evran ve eşi Canan Evran ile şehidin kızı Ada Evran Jandarma Teğmen Şafak Evran’ın ay yıldızlı Türk Bayrağına sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktüler. Şehidin annesi Yeter Evran oğlunun tabutuna sarılarak “Oğlum yavrum şehidim benim” diye feryat etti.

Babası Hayrullah Evran ise “Elhamdülillah Müslüman’ız. Vatanımız ve bayrağımız için varız. Vatan sağ olsun. Allah razı olsun vatan sağ olsun. Ne mutlu bize böyle bir evlat yetiştirdiğimiz için” dedi.

Baba ocağında helallik alınmasının ardından köy meydanında tören düzenlendi. Törene İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Orman ve Su İşleri Eski Bakanı Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar Milletvekilleri; Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, Mehmet Taytak, Gültekin Uysal, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Garnizon ve İkmal Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan, İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, askeri erkan ve binlerce vatandaş katıldı.

Tören alanına getirilen şehidin tabutuna sarılan eşi Canan Evran, eşinin fotoğrafını öperek göz yaşı döktü.

Köy meydanında düzenlenen cenaze töreni akabinde Öğle Namazına müteakip İl Müftüsü Şükrü Kabukçu’nun kıldırdığı cenaze namazının ardından Şehit Jandarma Teğmen Şafak Evran, silah arkadaşlarının ve vatandaşların omuzlarında köy mezarlığına götürülerek burada toprağa verildi.