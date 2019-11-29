Şehit Jandarma Uzman Çavuş Furkan Yılmaz'ı binler uğurladı

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Davuş Tepe Üs Bölgesi'nde yıldırım düşmesi sonucu Jandarma Komando Tabur Komutanlığı emrinde görevli Bartınlı Jandarma Uzm. Çvş. Furkan Yılmaz şehit düştü.

Şehidin naaşı uçakla dün akşam saatlerinde Zonguldak Havalimanı’na oradan da Bartın Devlet Hastanesi morguna getirildi. Şehidin naaşı Bartın Devlet Hastanesi morgundan sabah saatlerinde alınarak Büyükkızılkum köyündeki baba ocağına getirildi.

"GİTME OĞLUM"



Şehidin annesi Ayşe Yılmaz, oğlunun tabutuna sarılarak ‘Gitme oğlum’ diye ağıtlar yaktı. Şehidin babası ise taziyeleri kabul ederken güçlükle ayakta durabildi. Şehidin kardeşi Berat ise ağabeyinin tabutunun ardından gözyaşı döktü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere TBMM Başkanlığı, bakanlıklar, kuvvet komutanlıklarına ait çelenkler cenaze alanına getirildi. Kılınan cenaze namazının ardından dualar edildi.

5 BİN KİŞİ KATILDI



Cenaze törenine, Bartın Valisi Sinan Güner, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Ak Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, İl Jandarma Komutanı Albay Fahri Semiz ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

Şehit Yılmaz'ın cenazesi, İl Müftüsü Abdülcelil Çakar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: DHA-İHA

