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Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çatal, Isparta’da son yolculuğuna uğurlanacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2020 11:46 | Son Güncelleme

Tunceli’de görevi sırasında kalp krizi geçirerek şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çatal, Isparta’nın Keçiborlu ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacak.

Tunceli’de görevi sırasında kalp krizi geçirerek şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çatal, Isparta’nın Keçiborlu ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacak. Şehit Çatal, babasının talebi üzerine merhum dedesinin yanına defnedilecek.
Tunceli’de Gökçek jandarma Karakol Komutanlığı’ndaki hidrofor arızasını gidermek için görevi başındayken kalp krizi geçiren Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çatal, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Hüseyin Çatal, Tunceli’de düzenlenen törenin ardından gece saatlerinde uçakla Isparta Süleyman Demirel Havalimanı’na getirildi. Şehidin naaşı buradan cenaze aracıyla memleketi Keçiborlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şehidin Keçiborlu ilçesi Orta Mahalle’deki baba ocağı Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehidin yakınları taziye için eve gelirken, evin önünde dualar okunuyor.
Şehit Uzman Çavuş Hüseyin Çatal, öğle namazını müteakip Keçiborlu Hükümet Meydanı’nda düzenlenecek törenin ardından defnedilecek.

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