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Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çatal’a gözyaşlarıyla toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2020 14:38 | Son Güncelleme

Tunceli’de görevi sırasında kalp krizi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çatal(30) Isparta’nın Keçiborlu ilçesinde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.Isparta’ya gece saatlerinde getirilen ve Keçiborlu Devlet Hastanesi’nin morguna konulan Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çatal’ın naaşı, cenaze töreninin düzenleneceği Hükümet Meydanı’na götürüldü.

Tunceli’de görevi sırasında kalp krizi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çatal(30) Isparta’nın Keçiborlu ilçesinde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.
Isparta’ya gece saatlerinde getirilen ve Keçiborlu Devlet Hastanesi’nin morguna konulan Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çatal’ın naaşı, cenaze töreninin düzenleneceği Hükümet Meydanı’na götürüldü. Burada korona virüs tedbirleriyle düzenlenen törene Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, askeri erkan, şehidin ailesi ve vatandaşlar katıldı. Tören öncesinde Vali Seymenoğlu, Belediye Başkanı Başdeğirmen ve Milletvekili Gökgöz, şehidin ailesinin yanına giderek, taziyede bulundular.
Tören sırasında şehidin annesi Fatma Çatal, ‘kahraman oğlum’ diyerek gözyaşı döktü. Töreni oturarak takip eden anne Fatma Çatal’ın yanından kızları Cansu ve Gülnur Çatal bir an olsun ayrılmadı. Tören boyunca bir kadın astsubay da sürekli olarak annenin yanında bekledi.
Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çatal’ın naaşı, öğle namazına müteakiben İl Müftüsü Bayram Şahin’in kıldırdığı cenaze namazının ardından mezarlığa götürüldü. Bu sırada Vali Ömer Seymenoğlu, şehidin babası Cengiz Çatal’ı makam arabasına alarak, şehitliğe kadar eşlik etti. Şehit Hüseyin Çatal, merhum dedesinin mezarının yanına defnedildi.

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