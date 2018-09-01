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Şehit Jandarma Uzman Çavuş Serkan Dökmeci, son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 15:14 | Son Güncelleme

HAKKARİ’nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerin, yola tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı (EYP) infilak ettirmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Serkan Dökmeci, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

HAKKARİ’nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerin, yola tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı (EYP) infilak ettirmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Serkan Dökmeci, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Büyükçiftlik beldesi Evliye Tepe'de güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyon sırasında PKK'lı teröristler, önceden yola tuzakladıkları EYP'yi uzaktan kumandayla infilak ettirmesi sonucu Jandarma Uzman Çavuş Serkan Dökmeci şehit oldu. Şehit Serkan Dökmeci için memleketi Ankara 'da Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Şehit Dökmeci'nin öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanvekili Levent Gök, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, siyasiler, şehidin ailesi ve yakınları katıldı.Namaz sırasında şehidin oğlu Aytuğ Dökmeci (8) ve yeğeni Berat Dökmeci de protokolün ön safında yer aldı. Aytuğ Dökmeci'nin cenaze namazı sırasında şehit babasının askeri şapkasını taktığı görüldü.

Cenaze namazının kılınmasının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, top arabasına konuldu. Top arabasının geçişi sırasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay gözyaşlarını tutamayan şehidin 8 yaşındaki yeğeni Berat Dökmeci’yi başını okşayarak teselli etti.

Şehidin annesi Ayfer Dökmeci, şehidin eski eşi Semiha Ataman ve oğlu Aytuğ Dökmeci de şehitin cenazesinin omuzlarda taşınmasını gözyaşları içinde izledi. Şehit Serkan Dökmeci’nin cenazesi Cebesi Askeri Şehitliğinde toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Cenaze

-Cenaze namazının kılınması

-Katılanlar

-Şehidin yakınları

-Cenazenin götürülmesi

-Detaylar

Haber: Nursima KESKİN - Kamera: Muhammet BAYRAM / ANKARA ,(DHA)

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