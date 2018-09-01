Şehit Jandarma Uzman Çavuş Serkan Dökmeci, son yolculuğuna uğurlandı

HAKKARİ’nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerin, yola tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı (EYP) infilak ettirmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Serkan Dökmeci, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Büyükçiftlik beldesi Evliye Tepe'de güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyon sırasında PKK'lı teröristler, önceden yola tuzakladıkları EYP'yi uzaktan kumandayla infilak ettirmesi sonucu Jandarma Uzman Çavuş Serkan Dökmeci şehit oldu. Şehit Serkan Dökmeci için memleketi Ankara 'da Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Şehit Dökmeci'nin öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanvekili Levent Gök, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, siyasiler, şehidin ailesi ve yakınları katıldı.Namaz sırasında şehidin oğlu Aytuğ Dökmeci (8) ve yeğeni Berat Dökmeci de protokolün ön safında yer aldı. Aytuğ Dökmeci'nin cenaze namazı sırasında şehit babasının askeri şapkasını taktığı görüldü.