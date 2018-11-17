Şehit Kaçmaz, son yolculuğuna uğurlandı

Şırnak'ın Uludere ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda meydana gelen silah kazasında şehit olan piyade sözleşmeli er Cemil Kaçmaz, memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi.

Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığındaki törenin ardından askeri uçakla Kahramanmaraş Havaalanı'na getirilen şehit Kaçmaz'ın cenazesi, Necip Fazıl Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Daha sonra şehidin naaşı, helallik alınmak üzere cenaze aracıyla konvoy eşliğinde merkez Onikişubat ilçesi Öztürk Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi.

Burada şehidin ailesi tabuta sarılıp gözyaşı döktü.

Şehidin naaşı daha sonra törenin düzenleneceği Ulu Cami'ye getirildi. Burada şehidin babası Yaşar Kaçmaz, "Canım oğlum" diyerek tabuta sarılıp ağıt yaktı.

Şehit Kaçmaz'ın cenazesi, Kahramanmaraş Müftüsü Celal Sürgeç tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından, Şeyhadil Mezarlığı'ndaki şehitliğe defnedildi.

Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir, İmran Kılıç ve Mehmet Cihat Sezal, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, 2. Zırhlı Tuğay Komutanı Tuğgeneral Uğur Bülent Acarbay, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, siyasi partilerin il başkanları, gaziler ve diğer ilgililer katıldı.

Öte yandan, bekar olan ve 1,5 yıl önce göreve başlayan Kaçmaz'ın, sosyal medya hesabından fotoğrafıyla birlikte "Vatan için katlanılan ölüm kadar, tatlı ve şerefli bir ölüm var mıdır?" diye paylaşımda bulunduğu öğrenildi.

Şırnak'ta süren operasyonlarda, 16 Kasım'da, hava topu atışı sırasında meydana gelen patlamada bir asker şehit olmuş, 4 asker yaralanmıştı.

