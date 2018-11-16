HABER

Şehit Kaçmaz'ın naaşı Kahramanmaraş'a getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 23:53 | Son Güncelleme

Uludere ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda meydana gelen silah kazasında şehit olan piyade sözleşmeli er Cemil Kaçmaz'ın naaşını, ailesi ve ilgililer karşıladı

Şırnak'ın Uludere ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda meydana gelen silah kazasında şehit olan piyade sözleşmeli er Cemil Kaçmaz'ın naaşı uçakla memleketi Kahramanmaraş'a getirildi.

Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığındaki törenin ardından askeri uçakla Kahramanmaraş'a getirilen Kaçmaz'ın naaşını, havalimanında ailesi, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Ahmet Özdemir ve Mehmet Cihat Sezal, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Garnizon Komutanı Albay Adnan Köşker, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci ve AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici ile diğer ilgililer karşıladı.

Şehit Kaçmaz'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omzunda cenaze aracına taşınırken, yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Şehidin annesi Döne ve babası Yaşar Kaçmaz'ı, Vali Özkan ve beraberindekiler teskin etmeye çalıştı. Daha sonra şehidin naaşı konvoy eşliğinde, Necip Fazıl Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Şehit Cemil Kaçmaz'ın naaşı, yarın merkez Dulkadiroğlu ilçesindeki Ulu Cami'de kılınacak cenaze namazının ardından, Şeyhadil Mezarlığındaki şehitliğe defnedilecek.

Bekar olan ve 1,5 yıl önce göreve başlayan Kaçmaz'ın, sosyal medya hesabından fotoğrafıyla birlikte "Vatan için katlanılan ölüm kadar, tatlı ve şerefli bir ölüm var mıdır?" diye paylaşımda bulunduğu görüldü.

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...
Manisa'da 21 asker gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldıManisa'da 21 asker gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Samsun'da feci kaza: Ölü ve yaralılar varSamsun'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş sözleşmeli er Cemil Kaçmaz şehit tören

En Çok Okunan Haberler

Gelin adayı Hanife'nin son hali şaşırttı! Estetik mi yaptırdı?

Gelin adayı Hanife'nin son hali şaşırttı! Estetik mi yaptırdı?

Ali Ağaoğlu mahkemede anlattı! 'Bu hükümeti düşüreceğiz' sorusu...

Ali Ağaoğlu mahkemede anlattı! 'Bu hükümeti düşüreceğiz' sorusu...

Akın akın gelip alışveriş yapıyorlar! Esnaf çareyi buldu

Akın akın gelip alışveriş yapıyorlar! Esnaf çareyi buldu

ABD'deki FETÖ yöneticisi M. Salih Gözegir Türkiye'ye getirildi

ABD'deki FETÖ yöneticisi M. Salih Gözegir Türkiye'ye getirildi

Cezaevindeki ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'dan ilk fotoğraf!

Cezaevindeki ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'dan ilk fotoğraf!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den kritik uyarı: Orta Akdeniz'den geliyor

Meteoroloji'den kritik uyarı: Orta Akdeniz'den geliyor

Manisa'da 21 asker gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Manisa'da 21 asker gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Samsun'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Samsun'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Toplantıya giden AK Partililer kaza yaptı!

Toplantıya giden AK Partililer kaza yaptı!

ABD'deki FETÖ yöneticisi M. Salih Gözegir Türkiye'ye getirildi

ABD'deki FETÖ yöneticisi M. Salih Gözegir Türkiye'ye getirildi

Meteoroloji açıkladı! Bu kış nasıl geçecek?

Meteoroloji açıkladı! Bu kış nasıl geçecek?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.