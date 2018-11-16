Şehit Kaçmaz'ın naaşı Kahramanmaraş'a getirildi

Şırnak'ın Uludere ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda meydana gelen silah kazasında şehit olan piyade sözleşmeli er Cemil Kaçmaz'ın naaşı uçakla memleketi Kahramanmaraş'a getirildi.

Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığındaki törenin ardından askeri uçakla Kahramanmaraş'a getirilen Kaçmaz'ın naaşını, havalimanında ailesi, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Ahmet Özdemir ve Mehmet Cihat Sezal, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Garnizon Komutanı Albay Adnan Köşker, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci ve AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici ile diğer ilgililer karşıladı.

Şehit Kaçmaz'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omzunda cenaze aracına taşınırken, yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Şehidin annesi Döne ve babası Yaşar Kaçmaz'ı, Vali Özkan ve beraberindekiler teskin etmeye çalıştı. Daha sonra şehidin naaşı konvoy eşliğinde, Necip Fazıl Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Şehit Cemil Kaçmaz'ın naaşı, yarın merkez Dulkadiroğlu ilçesindeki Ulu Cami'de kılınacak cenaze namazının ardından, Şeyhadil Mezarlığındaki şehitliğe defnedilecek.

Bekar olan ve 1,5 yıl önce göreve başlayan Kaçmaz'ın, sosyal medya hesabından fotoğrafıyla birlikte "Vatan için katlanılan ölüm kadar, tatlı ve şerefli bir ölüm var mıdır?" diye paylaşımda bulunduğu görüldü.

