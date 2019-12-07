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Şehit kadın pilotun adının yaşatılacağı savaş uçaklı kavşak açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 20:13 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin ilk şehit kadın pilotu Teğmen Ayfer Gök'ün adının yaşatılması için Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinden ayrılarak Burdur'a getirilen F-4 Fantom tipi savaş uçağının konulduğu kavşak, törenle açıldı.

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- TÜRKİYE'nin ilk şehit kadın pilotu Teğmen Ayfer Gök'ün adının yaşatılması için Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinden ayrılarak Burdur'a getirilen F-4 Fantom tipi savaş uçağının konulduğu kavşak, törenle açıldı. Şehit Gök'ün annesi Ümmü Gülsüm Gök, "Güzel bir şey. Memnun olduk. Kızımın adı yaşatılacak" dedi.

Konya 3'üncü Ana Jet Üssü'nde görev yapan Teğmen Ayfer Gök, 9 Şubat 2001'de, F-5 uçağıyla eğitim uçuşu sırasında, irtifa kaybı nedeniyle uçağın Ermenek ilçesinin Yunt Dağı eteklerinde düşmesi sonucu şehit oldu. 24 yaşında, Türkiye'nin ilk şehit kadın pilotu olan Gök, memleketi Burdur'un Bucak ilçesinde toprağa verildi. Genç pilotun adının yaşatılması için, 2 yıl önce Burdur Belediye Meclisi'nde karar alındı. Bu amaçla yürütülen proje kapsamında da TSK envanterinden ayrılan F-4 Fantom tipi savaş uçağı, yaklaşık 1 ay önce, Eskişehir Ana Jet Üssü'nden Burdur'a getirildi. Savaş uçağının yerleştirildiği kavşak, yeniden düzenlenerek, törenle açıldı. Törene CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Garnizon Komutanı Albay Cenk Baburşah, Ayfer Gök'ün annesi Ümmü Gülsüm Gök, akrabaları, belediye meclis üyeleri, belediye çalışanları ve Burdurlular katıldı. Belediye Başkanı CHP'li Ali Orkun Ercengiz, törende yaptığı konuşmasına şunları söyledi:

"Türkiye'nin ilk kadın şehit pilotu olan Ayfer Gök kardeşimizin ismi altında ebediyete intikal etmiş, vatan uğruna canlarını feda etmiş şehitlerimizin anısını yaşatmak üzere bir kavşağın açılışını yapacağız. 2016 yılında aklımızdan geçen ve başlayan bu macera, bu serüven bugün burada sizlerin de katılmasıyla güzel bir açılış olarak Burdur tarihine geçecek. Yaklaşık 5.5 yıldır yaptığım görev içerisinde benim için en duygusal, en anlamlı açılışlardan bir tanesi olacak. Çünkü ben ne zaman Gülsüm teyzemi evinde ziyaret ettim o zaman şehidimiz sevgili Ayfer'i daha iyi anladım ve ne kadar doğru bir iş yaptığımızı anladım. Biz bu ülke topraklarını kazanırken, korurken ve vatan savunmasını yaparken, bu toprakların kolay kazanılmadığını biliyoruz. Bir evladın nasıl yetiştiğini, annelerin, babaların o evlat için nasıl endişe ve kaygı duyduğunu çok iyi biliyoruz, ama yüreğine, bağrına taş basıp, vatan sana canım feda, vatanımız sağ olsun diyen annelerin ellerinden bir kez daha öpmek istiyorum. Bu kavşakta Ayfer Gök'ün ismini yaşatacağız."

Şehit Pilot Ayfer Gök'ün ablasının eşi Mehmet Yazar, "Çok teşekkür ederiz. Burdur'a çok yakıştı" dedi.Törende zaman zaman gözyaşlarını tutamayan şehit pilot Gök'ün annesi Ümmü Gülsüm Gök de, "Güzel bir şey. Memnun olduk. Kızımın adı yaşatılacak" diye konuştu.

Konuşmalardan sonra Kur'an-ı Kerim okunarak şehitler için dua edildi. Şehit Ayfer Gök'ün adının verildiği kavşağın tabelasının kurdelesi, Başkan Ali Orkun Ercengiz ve Ayfer Gök'ün annesi Ümmü Gülsüm Gök tarafından açıldı.

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