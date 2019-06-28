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Şehit Kadir Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 20:01 | Son Güncelleme

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan sözleşmeli er Kadir Yıldırım'ın cenazesi, memleketi Tokat'ın Erbaa ilçesinde toprağa verildi

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan sözleşmeli er Kadir Yıldırım'ın cenazesi, Tokat'ın Erbaa ilçesinde defnedildi.

Askeri uçakla Tokat Havalimanı'na getirilen Yıldırım'ın naaşını, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Ozan Balcı, Tokat milletvekilleri AK Parti'li Mustafa Arslan, CHP'li Kadim Durmaz ve MHP'li Yücel Bulut ile Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve protokol üyeleri karşıladı.

Şehidin annesi Şirin Yıldırım, "Ben seni damat yapacaktım. Sana düğün yapacaktım. 1 yıldır seni görmüyorum. Fakirliğin bitti mi? Borçlarını bitirdin mi?" diye ağıt yaktı.

Kara yolu ile Erbaa ilçesine götürülen Yıldırım'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, Gazi Osman Paşa Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Baba Mahmut ve anne Şirin Yıldırım, şehidin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Burada alınan helalliğin ardından şehidin naaşı, Erbaa Büyük Camisi'ne götürüldü.

Kılınan cenaze namazı sonrası şehit Yıldırım'ın cenazesi, şehitlikte toprağa verildi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesi Altıntepe üs bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve Çukurca Devlet Hastanesine kaldırılan sözleşmeli er Kadir Yıldırım (26) kurtarılamamıştı.

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Cenaze Namazı Erbaa şehit Tokat

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