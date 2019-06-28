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Şehit Kadir Yıldırım, son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 22:30 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde, PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Er Kadir Yıldırım (26), memleketi Tokat'ın Erbaa ilçesinde toprağa verildi.

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde, PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Er Kadir Yıldırım (26), memleketi Tokat'ın Erbaa ilçesinde toprağa verildi. Oğlunun yüzünü son kez gören anne Şirin Yıldırım, "Bayrama böyle mi gelecektin yavrum" diye gözyaşı döktü.

İlçede yaşayan Şirin-Mahmut Yıldırım çiftinin 4 çocuğundan biri olan ve 4 yıldır görev yapan Sözleşmeli Er şehit Kadir Yıldırım’ın naaşı, Hakkari’deki törenin ardından uçakla memleketine getirildi. Tokat Havaalanı'nda şehidi il protokolü ile ailesi karşıladı. Şehidin kız kardeşleri Hatice ve Tuğba Yıldırım'ın kardeşlerinin kamuflajını giydikleri görüldü. Askerlerin omuzlarında uçaktan alınan şehidin naaşı daha sonra cenaze aracına konularak Erbaa ilçesine gönderildi. Şehidin cenazesi helallik için Gaziosmanpaşa Mahallesi'ndeki evlerinin önüne getirildi. Burada şehidin annesi Şirin Yıldırım oğlunun yüzünü son kez görmek istedi. Anne Yıldırım'a oğlunun tabutu açılarak yüzü gösterildi. Anne Yıldırım, "Bayrama böyle mi gelecektin yavrum" diye gözyaşı döktü. Helallik alınmasının ardından şehidin naaşı cenaze töreninin gerçekleştirileceği Büyük Cami’ye getirildi.

Törene Tokat Valisi Ozan Balcı, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut ile Tokat Belediye Başkanı AK Parti'li Eyüp Eroğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, Garnizon Komutanı Albay Rıfat Dönel, İlçe Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Erbaa Belediye Başkanı MHP'li Ertuğrul Karagöl ile şehidin yakınları ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Cenaze namazını Tokat İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgi'nin kıldırdı.

Cenaze namazının ardından şehidin annesi Şirin Yıldırım, "Yavrum Kadir'im, Allah onların belasını versin. Aslan Kadir'im. Ben seni bir senedir görmedim. Azıcık görseydim yavrum seni" diyerek ağıt yaktı. Namazın ardından Şehit Yıldırım'ın naaşı ilçe şehitliğinde toprağa verildi.

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