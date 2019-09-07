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Şehit Kansuva'nın babaevinde yas

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2019 16:17 | Son Güncelleme

Mardin'in Ömerli ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Mardin Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva'nın şehadet haberi baba ocağına ulaştırıldı

Mardin'in Ömerli ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Mardin Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva'nın şehadet haberi babaevine ulaştırıldı.

Kansuva'nın Etimesgut ilçesi Eryaman semtinde ikamet eden anne ve babasına acı haberin verilmesinin ardından eve Türk bayrağı asıldı.

Bazı emniyet mensupları ve vatandaşlar şehidin anne ve babasına baş sağlığı dilemek üzere eve geldi.

Etimesgut Belediyesince evin önüne taziye çadırı kuruldu.

Şehit Kansuva için Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu, dua edildi.

Kansuva'nın cenazesinin yarın kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği belirtildi.

39 yaşındaki 4. Sınıf Emniyet Müdürü Kansuva'nın iki kız çocuğunun olduğu öğrenildi.

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mardin Mardin Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva şehit

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