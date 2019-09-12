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Şehit kardeşini bıçaklayan şüpheli tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2019 12:16 | Son Güncelleme

ADANA'da şehit kardeşi Şeyhmus Yeniay'ı (24) bıçaklayarak ağır yaralayan Velat Çelikten (22), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ADANA, (DHA)- ADANA'da şehit kardeşi Şeyhmus Yeniay'ı (24) bıçaklayarak ağır yaralayan Velat Çelikten (22), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 28 Mayıs'ta meydana geldi. Şeyhmus Yeniay ve Velat Çelikten arasında, iddiaya göre 'kız meselesi' yüzünden çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesi üzerine Çelikten, Yeniay'ı 4 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Çelikten kaçarken, ambulansla hastaneye kaldırılan Yeniay, bir süre yoğun bakımda tedavi gördükten sonra taburcu edildi.

Olayın ardından soruşturma başlatan Cinayet Büro ekipleri, şüphelinin Çukurova ilçesinde bir evde gizlendiğini saptadı. Adrese baskın düzenlen Velat Çelikten'i yakaladı. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Şeyhmus Yeniay'ın, 18 Şubat 2016'da terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Fatih Yeniay'ın kardeşi olduğu öğrenildi.

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