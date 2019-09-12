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Şehit kardeşini bıçaklayan zanlı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2019 10:15 | Son Güncelleme

Adana’da kız meselesi yüzünden kavga ettiği şehit kardeşini bıçaklayıp ağır yaralayan zanlı, polis tarafından yakalanarak tutuklandı.Edinilen bilgiye göre olay, Çukurova ilçesi Şehitler Bulvarında meydana geldi.

Şehit kardeşini bıçaklayan zanlı tutuklandı

Adana’da kız meselesi yüzünden kavga ettiği şehit kardeşini bıçaklayıp ağır yaralayan zanlı, polis tarafından yakalanarak tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Çukurova ilçesi Şehitler Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, 18 Şubat 2016 tarihinde bölücü terör örgütü PKK’nın Diyarbakır-Lice karayolunda önceden döşenen bombanın askerin geçişi sırasında patlatılması sonucu şehit olan Fatih Yeniay’ın kardeşi Şeyhmus Yeniay (24) ile Velat Ç. kız meselesi yüzünden 28 Mayıs günü tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Velat Ç. bıçakla Yeniay’ı yaraladı. Velat Ç. olay yerinden kaçarken 4 yerinden bıçaklanan Yeniay vatandaşların çağırdığı ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Şehit kardeşi ağır yaralanıp hastanede hayatta kalma mücadelesi verirken, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri zanlının peşine düştü. Zanlı kaçıp izini kaybettirdi ancak polis, zanlıyı yakalamak için çok sayıda adrese baskın yaptı. Aylarca kaçmış olabileceği güzergahtaki güvenlik kameraları saniye saniye izlendi ve sonunda zanlının Çukurova ilçesinde bir evde saklandığını tespit edip 10 Eylül günü baskın düzenleyerek yakaladı.
Zanlının, sorgusunda Şeyhmus Yeniay’ın eski sevgilisinin kendisinin nişanlısı olduğunu, Yeniay’ın bu kızı rahatsız etmesi yüzünden onu yaraladığını ileri sürdüğü öğrenildi. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Bu arada ağır yaralı olan Yeniay’ın hayati tehlikeyi atlatıp hastaneden taburcu olduğu öğrenildi.

Şehit kardeşini bıçaklayan zanlı tutuklandı

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