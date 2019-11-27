Şehit kardeşinin tazminatıyla ev almak isterken kaptırdığı parasını alamıyor

Emrah KIZIL- Elif FİLİZ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da yıllarca hukuk mücadelesi verdikten sonra PKK'lı teröristlerce katledilen kardeşi Yaşar Uruçtekin'in şehit sayılmasını sağlayan Abdulrezzak Uruçtekin (45), aldığı 150 bin lira tazminatla ev almak isterken parasını kaptırdı. Uruçtekin, "Davayı kazandım ancak parayı tahsil edemiyorum" dedi.

Merkez Yenişehir ilçesinde yaşayan Abdurrezak Uruçtekin'in kardeşi Yaşar Uruçtekin 1992 yılında vatani görevini yapıp, terhis oldu. Ancak PKK'lı teröristler tarafından kaçırılan Yaşar Uruçtekin, katledildi. Ağabey Abdurrezzak Uruçtekin, kardeşinin şehit sayılması için mahkemeye başvurdu. Yıllarca süren hukuk mücadelesi sonunda mahkeme, 2017 yılında verdiği kararla Yaşar Uruçtekin'in şehit sayılmasına ve ağabeye 150 bin lira tazminat ödenmesine karar verdi.

Abdulrezzak Uruçtekin, 150 bin liraya birikimlerini de ekleyerek bir ev almak istedi. Bu süreçte görüştüğü emlakçılardan biri, Abdurrezak Uruçtekin'i inşaatı devam eden 10 dairesi olduğunu söyleyen M.Y. ile tanıştırdı. Uruçtekin, dairelerden birini satın almaya karar verdi. Uruçtekin, inşaat halindeki daire için senet karşılığı 322 bin TL ödedi. Bir süre sonra ise dairenin, parayı alan kişinin yeğeni üzerine kayıtlı olduğunu öğrendi. Soluğu adliyede alan Uruçtekin, faiziyle birlikte 522 bin TL'lik davası açtı. Mahkeme, 4 ay önce M.Y.'nin, Uruçtekin'e parayı ödenmesine karar verdi.