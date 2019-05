Şehit Kayadibi törenle memleketine uğurlandı

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde PKK’lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda şehit düşen Komiser Yardımcısı Özel Harekat Polisi Şükrü Can Kayadibi’nin cenazesi, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törenin ardından memleketi Ankara’ya gönderildi.

Halfeti ilçesinde PKK’lı teröristlere yönelik gerçekleştirilen operasyonda şehit olan Komiser Yardımcısı Özel Harekat Polisi Şükrü Can Kayadibi’nin Türk bayrağına sarılı naaşı, adli tıp kurumundan meslektaşları tarafından alınarak Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Bahçesine getirildi. Burada şehidin eşi, anne ve babası ile Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve çok sayıda meslektaşının katılımıyla şehit Kayadibi için tören düzenlendi. Törende şehidin annesi, babası eşi ve ağabeyinin gözyaşları yürekleri dağladı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, törende yaptığı açıklamasında, “Şükrü Can kardeşimiz, kısacık bir hayat sürdüğü bu dünyadan, hayatı ihayetlendirmenin en şereflisiyle ebediyete uçtu, Peygamber Efendimize komşu oldu” ifadelerini kulandı.

İl Müftüsü Mehmet Taştan’ın yaptığı duanın ardından Kayadibi’nin cenazesi, GAP Havalimanı’nda hazır bekletilen uçakla toprağa verilmek üzere memleketi Ankara’ya gönderildi.