HABER

Şehit Kaya’nın ailesine bayram ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2019 17:24 | Son Güncelleme

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak ve eşi Kevser Çakacak, İstanbul Çekmeköy’de askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Teknisyen Astsubay Başçavuş İlyas Kaya’nın ailesini evlerinde ziyaret etti.Şehit Teknisyen Astsubay Başçavuş İlyas Kaya’ya Allah’tan rahmet dileyen Vali Çakacak ve eşi Kevser Çakacak, şehidin babası Cemil Kaya, annesi Şahinde Kaya, şehidin eşi Sibel Kaya’ya başsağlığı temennisinde bulundu.

Şehit Kaya’nın ailesine bayram ziyareti

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak ve eşi Kevser Çakacak, İstanbul Çekmeköy’de askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Teknisyen Astsubay Başçavuş İlyas Kaya’nın ailesini evlerinde ziyaret etti.
Şehit Teknisyen Astsubay Başçavuş İlyas Kaya’ya Allah’tan rahmet dileyen Vali Çakacak ve eşi Kevser Çakacak, şehidin babası Cemil Kaya, annesi Şahinde Kaya, şehidin eşi Sibel Kaya’ya başsağlığı temennisinde bulundu. Her bayram olduğu gibi şehitlerin emaneti olan ailelerini ziyaret ettiklerini bildiren Vali Çakacak, “Bu toprakları bizlere vatan yapan tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve saygıyla anarken, yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Bayramlarda başta şehit yakınlarımızı, gazilerimizi, hastalarımızı, aile büyüklerimizi ve komşularımızı ziyaret etmeliyiz. Bayramın bize sunduğu güzellikleri, kültürümüzün ve inancımızın gerektirdiği gibi yaşamalı ve yaşatmalıyız. Birliğimizi ve beraberliğimizi pekiştiren, yardımlaşma ve dayanışma duygularımızı harekete geçiren, milli ve manevi hislerimizi coşturarak milletçe kenetlenmemizi sağlayan bayram günlerinin Türk milleti için önemi ve anlamı çok büyüktür” dedi.
Şehit ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını dile getiren Vali Çakacak, şehidin çocukları Nur Sevin ile Kıvanç Kaya’nın vatana ve millete emanet olduğunu söyledi. Acıların paylaştıkça azaldığını dile getiren Vali Çakacak, aziz şehitlerin göstermiş olduğu kahramanlıklardan övgüyle bahsetti. Şehit Kaya’nın kızı Nur Sevin ve oğlu Kıvanç’a bayram hediyesi veren Vali Çakacak ve eşi Kevser Çakacak, daha sonra ziyaretlerini sonlandırdı.
Ziyarette; Vali Yardımcısı Alper Sezer, İl Jandarma Komutanı J. Alb. İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Alper Sezer de hazır bulundu.

Şehit Kaya’nın ailesine bayram ziyareti

Şehit Kaya’nın ailesine bayram ziyareti

Şehit Kaya’nın ailesine bayram ziyareti

Şehit Kaya’nın ailesine bayram ziyareti

Doğaseverlerin saklı bahçesiDoğaseverlerin saklı bahçesi
31 yıldır vatandaşlar kent bayramlaşmasında buluşuyor31 yıldır vatandaşlar kent bayramlaşmasında buluşuyor
Kılıçdaroğlu: Ekrem Bey'in rakibi artık Binali Bey değil, Yüksek Seçim KuruluKılıçdaroğlu: Ekrem Bey'in rakibi artık Binali Bey değil, Yüksek Seçim Kurulu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hulusi Akar'dan sert tepki: Kimsenin haddi değil

Hulusi Akar'dan sert tepki: Kimsenin haddi değil

Diyarbakır'da sıcak çatışma!

Diyarbakır'da sıcak çatışma!

Türk Hava Yolları Teknik çok sayıda personel alacak!

Türk Hava Yolları Teknik çok sayıda personel alacak!

Arda Turan'dan bir ilk! Sosyal medyadan paylaştı

Arda Turan'dan bir ilk! Sosyal medyadan paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tedbiren YSK'ya itirazi kaydımızı düştük

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tedbiren YSK'ya itirazi kaydımızı düştük

Bahçeli'den Davutoğlu açıklaması

Bahçeli'den Davutoğlu açıklaması

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Sevgiliye bayram mesajları 2019: Sevenlerin Ramazan bayramı kutlu olsun!

Sevgiliye bayram mesajları 2019: Sevenlerin Ramazan bayramı kutlu olsun!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ramazan Bayramı mesajları 2019 - Çeşit çeşit en özel bayram mesajları

Ramazan Bayramı mesajları 2019 - Çeşit çeşit en özel bayram mesajları

Ramazan bayramı tebrikleri!

Ramazan bayramı tebrikleri!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dehşet anları kamerada! Sokak ortasında kurşun yağdırdı

Dehşet anları kamerada! Sokak ortasında kurşun yağdırdı

Son dakika! İstanbul'da bayram yoğunluğu... Trafik felç

İstanbul'da bayram yoğunluğu! Trafik felç

İğrenç iddiayı böyle yalanladı: Kardeşim iktidarsızdı!

İğrenç iddiayı böyle yalanladı: Kardeşim iktidarsızdı!

Diyarbakır'dan son dakika çatışma haberi!

Diyarbakır'da sıcak çatışma!

300 torunuyla böyle bayramlaştı!

300 torunuyla böyle bayramlaştı!

Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Eren Yücel son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Eren Yücel son yolculuğuna uğurlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.