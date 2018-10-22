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Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk davasında karar çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 16:57 | Son Güncelleme

Mardin'in Derik ilçesi Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Muhammed Fatih Safitürk'ün 2 yıl önce görevi başındayken terör örgütü PKK'nın bombalı saldırısı sonucu şehit edilmesine ilişkin, 15 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk davasında karar çıktı

Mahkeme, 6 tutuklu sanıktan özel kalem müdürü Şerif Mesutoğlu'na müebbet hapis cezası verirken, diğer 5 tutuklu sanığa ise çeşitli cezalar verip, yattıkları süreyi göz önünde bulundurarak tahliyelerine karar verdi.

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Anahtar Kelimeler:
mardin kaymakam muhammed fatih safitürk PKK

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