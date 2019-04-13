Şehit Kaymakam Safitürk adına yaptırılan su sporları merkezi açıldı

Mardin’in Derik İlçesi’nde PKK’lı teröristler tarafından şehit edilen Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk adına Tunceli’de yaptırılan su sporları merkezinin açılışı yapıldı. Vali Tuncay Sonel, şehit Kaymakam Safitürk’in eşinin "Eşim de yaşasaydı, Derik’te böyle bir su sporları merkezi gayreti içinde olacaktı" dediğini aktardı.

Tunceli-Ovacık karayolu’nun 8. kilometresinde Tunceli Doğa Sporları Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi kapsamında Fırat Kalkınma Ajansı’nın (FKA) desteğiyle su sporları merkezi kuruldu. Tamamlanan merkeze ise 10 Kasım 2016 tarihinde Mardin’in Derik İlçesi’nde PKK’lı teröristler tarafından şehit edilen Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk’ün ismi verildi. Merkez, Vali Tuncay Sonel, Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı, kurum amirleri, sporcular ve vatandaşların katıldığı törenle açıldı. Törende İl Müftüsü Aşır Durgun, Şehit Kaymakam Safitürk ve tüm şehitler için dua etti.

"Tunceli hakikaten huzur şehri haline geldi"

Vali Tuncay Sonel, "Kahraman güvenlik güçlerimizin teröristle mücadele başarılı operasyonlara imza atması yine başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere değerli bakanlarımızın bize vermiş olduğu güç ve destekle hakikaten huzur şehri haline gelen Tunceli’de çok anlamlı ve çok önemli su sporları merkezimizi açıyoruz. Niye anlamlı, biliyorsunuz. Bir kaç yıl önce Mardin Derik’te meslektaşımızı, sevgili kardeşimiz Muhammet Fatih Safitürk hain teröristlerce şehit edilmişti. Biz istedik ki Munzur Nehri ülkemizin de en önemli değerlerinden ve su sporları merkezine şehidimizin ismini verelim. Adı yaşasın. Burada nice sporcular yetişsin. Nice çocuklarımız, gençlerimiz yetişsin. Raftingde, kanoda milli takım sporcuları yetişsin. Ülkemizi en güzel şekilde temsil etsinler" dedi.