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Şehit Kaymakam Safitürk davasında karar çıktı (2)- Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2018 18:23 | Son Güncelleme

MARDİN'in Derik ilçesi Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Fatih Safitürk'ün 2 yıl önce görevi başındayken terör örgütü PKK'nın bombalı saldırısı sonucu şehit edilmesine ilişkin, 15 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

Şehit Kaymakam Safitürk davasında karar çıktı (2)- Yeniden

Nezir GÜNEŞ/MARDİN,(DHA)- MARDİN'in Derik ilçesi Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Fatih Safitürk'ün 2 yıl önce görevi başındayken terör örgütü PKK'nın bombalı saldırısı sonucu şehit edilmesine ilişkin, 15 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, 6 tutuklu sanıktan yazı işleri şefi Şerif Mesutoğlu'na 2 kez ağırlaştırılmış müebet ve 28 yıl hapis cezası verdi. Tutuklu sanıklardan 2'si 5'er yıl, 1'i 1 yıl hapse çarptırılırken, cezaevinde yattıkları süre göz önünde bulundurarak tahliyelerine karar verildi. 2'si tutuklu 9'u tutuksuz 11 sanık ise beraat etti.
Mardin'in Derik Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün, 10 Kasım 2016'da, PKK'lı teröristlerce makamına konulan bombanın patlatılması sonucu şehit edilmesi ile ilgili davanın bugün Mardin 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde karar duruşması görüldü. 6'sı tutuklu toplam 15 sanığın yargılandığı davanın duruşmasına, sanıklar, tarafların avukatlarının yanı sıra, Mardin Valisi Mustafa Yaman, Derik Kaymakamı Hakan Kafkas, Safitürk'ün yakınları katıldı. Basın mensuplarının 'yer olmadığı' gerekçesiyle alınmadığı duruşmada, sanıklara son sözlerinin sorulmasından sonra mahkeme kararını açıklamak için duruşmaya ara verdi.
Mahkeme heyeti, verilen aradan sonra kararını açıklarken, tutuklu sanık yazı işleri şefi Şerif Mesutoğlu'nu, 'devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak', 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmek', 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs etmek' ve 'patlayıcı madde bulundurmak' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 28 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Tutuklu sanıklardan Kaymakamlık eski Yazı İşleri Müdürü Tahsin Erdaş 1 yıl, Ahmet Deniz ve Fikret Deniz ise 5'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu 3 sanığın, cezaevinde yattıkları süre göz önünde bulundurarak tahliyelerine karar verildi. 2'si tutuklu, 9'u tutuksuz 11 sanık ise beraat etti.
AĞABEYDEN KARARA TEPKİ
Duruşmayı izleyen şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün ağabeyi Ali Haydar Safitürk, duruşma çıkışı gazetecilere karar ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ağabey Safitürk, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Kaymakamının, makam odasında çalışırken katledildiğini belirterek, "Bugün de burada bizim aklımızın erdiği hukuk sistemi katledilmiştir. Bu pozisyonda söylenecek başka bir şey bulamıyorum. Memleketimize hayırlı olur inşallah. Bugün bütün teröristler tahliye edilmişlerdir. Kendilerine ödül verilmiştir. Belki biraz sonra uğramak istedikleri bir adam olursak gelir beni tutuklarlar kolay gelsin" diye konuştu.

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Şehit Kaymakam Safitürk davasında karar çıktı (2)- Yeniden

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