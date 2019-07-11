HABER

Şehit Kaymakam Safitürk davasında yeniden yargılama başladı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2019 15:43 | Son Güncelleme

Makam odasında bombalı saldırıcı sonucu şehit edilen Mardin’in Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk’ün davasıyla ilgili Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesinde yeniden yargılama başladı.Mardin’in Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk’ün şehit edilmesine ilişkin davada Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemece 4 sanığa verilen cezayı hukuka uygun bulurken, beraat eden 8 sanığın ise yeniden yargılanmasına hükmetmişti.

Şehit Kaymakam Safitürk davasında yeniden yargılama başladı

Makam odasında bombalı saldırıcı sonucu şehit edilen Mardin’in Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk’ün davasıyla ilgili Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesinde yeniden yargılama başladı.
Mardin’in Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk’ün şehit edilmesine ilişkin davada Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemece 4 sanığa verilen cezayı hukuka uygun bulurken, beraat eden 8 sanığın ise yeniden yargılanmasına hükmetmişti. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesinde bugün 8 sanığın yeniden yargılaması yapıldı.
Mardin 3. Ağır Ceza Mahkemesinin beraat kararı verdiği 7 sanık duruşmada ifade verdi ve suçsuz olduklarını savundu. Duruşmada ifadeleri alınan sanıklar hakkında tutuklamaya yer olmadığı kararı verildi. Duruşma, tanıkların dinlenmesi ve eksikliklerin giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.
Şehit Safitürk’ün ailesi ve avukatı, duruşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Şehidin babası Asım Safitürk, adaletin yerini bulacağına inandığını söyleyerek, duruşmanın adil geçtiğine inanmak isteğini söyledi.
Şehit Kaymakamın ağabeyi Ali Haydar Safitürk de yerel mahkemece 1 kişinin tutuklanmasına karar verilmesiyle yıkıldıklarını belirterek, “Bugün Bölge İstinaf Mahkemesinde biraz da olsun umutlandık. Kaymakamdan başka kimse yara dahi almamış, Ustaca, kaymakamın çalışma anında yalnız olduğu, yanına giren çıkanların olduğu bir anda yalnız yakalanıp, bombanın patlatıldığı bir olayın failinin bir tane olamayacağı, yerel mahkemenin vermiş olduğu bu kararla yıkıldığımızı ama bugün bu kararın değişeceğini gördük. Bu olayın faili bir kişi olamaz. Yeniden faillerin tespit edilmesi için yapılacak çalışmayı görmüş olmakla yeniden rahatladık” dedi.
Safitürk ailesinin avukatı Erhan Dursun ise yerel mahkemenin verdiği karara itiraz ettiklerini ve beraat eden 8 sanığın yeniden yargılandığını kaydederek, “Mardin yerel mahkemesinde verilen karara itiraz ettik. Ailenin de toplumun da bu karara çok üzüldüğünü düşünüyorum, çünkü yerel mahkemenin kararında bütün sanıklar beraat ederek, bir tek kişiye ceza tertip yoluna gitmişlerdi. Bizim adalete inancımız tam. Tüm itirazlarımızla birlikte Bölge Adliye Mahkemesine tevzi tahkikat taleplerimizi ilettik. Bundan sonra delillerimiz toplanacak. İnşallah şehidimizin kanı yerde kalmayacak diye ümit ediyoruz. İnşallah taleplerimiz yerini bulur, hak tecelli eder” şeklinde konuştu.

Şehit Kaymakam Safitürk davasında yeniden yargılama başladı

Şehit Kaymakam Safitürk davasında yeniden yargılama başladı

Şehit Kaymakam Safitürk davasında yeniden yargılama başladı

PARTNERElektrikli MINI Cooper SE kendini gösterdi"Elektrikli MINI Cooper SE kendini gösterdi"
Tem Otoyolu’nda şiddetli yağış kazayı getirdi: 3 yaralıTem Otoyolu’nda şiddetli yağış kazayı getirdi: 3 yaralı
İki otomobil kavşakta çarpıştı: 7 yaralıİki otomobil kavşakta çarpıştı: 7 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Davutoğlu ve Babacan'la ilgili 'anket' açıklaması

Davutoğlu ve Babacan'la ilgili 'anket' açıklaması

Seksenler hakkında flaş gelişme!

Seksenler hakkında flaş gelişme!

Ankara'da hastanede 'kimyasal madde' alarmı!

Ankara'da hastanede 'kimyasal madde' alarmı!

Artık suyundan en çok Arif Erdem içiyordu

Artık suyundan en çok Arif Erdem içiyordu

Dev Türk şirketi resmen satıldı

Dev Türk şirketi resmen satıldı

Körfez'de gerilim tırmandı! Petrol tankerini durdurmaya çalıştı

Körfez'de gerilim tırmandı! Petrol tankerini durdurmaya çalıştı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Marmara Denizi’nde ODTÜ’lü öğrencilerin yelkenlisi devrildi

Marmara Denizi'nde korku dolu anlar!

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

İstanbul'da korkunç olay! Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi!

Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi! Korkunç olay!

Ailenin yürek yakan dramı! Yılan ve akrep korkusundan uyuyamıyorlar

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

İstanbul'da şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

Şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.