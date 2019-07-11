Şehit Kaymakam Safitürk davasında yeniden yargılama başladı

Makam odasında bombalı saldırıcı sonucu şehit edilen Mardin’in Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk’ün davasıyla ilgili Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesinde yeniden yargılama başladı.

Mardin’in Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk’ün şehit edilmesine ilişkin davada Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemece 4 sanığa verilen cezayı hukuka uygun bulurken, beraat eden 8 sanığın ise yeniden yargılanmasına hükmetmişti. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesinde bugün 8 sanığın yeniden yargılaması yapıldı.

Mardin 3. Ağır Ceza Mahkemesinin beraat kararı verdiği 7 sanık duruşmada ifade verdi ve suçsuz olduklarını savundu. Duruşmada ifadeleri alınan sanıklar hakkında tutuklamaya yer olmadığı kararı verildi. Duruşma, tanıkların dinlenmesi ve eksikliklerin giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.

Şehit Safitürk’ün ailesi ve avukatı, duruşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Şehidin babası Asım Safitürk, adaletin yerini bulacağına inandığını söyleyerek, duruşmanın adil geçtiğine inanmak isteğini söyledi.

Şehit Kaymakamın ağabeyi Ali Haydar Safitürk de yerel mahkemece 1 kişinin tutuklanmasına karar verilmesiyle yıkıldıklarını belirterek, “Bugün Bölge İstinaf Mahkemesinde biraz da olsun umutlandık. Kaymakamdan başka kimse yara dahi almamış, Ustaca, kaymakamın çalışma anında yalnız olduğu, yanına giren çıkanların olduğu bir anda yalnız yakalanıp, bombanın patlatıldığı bir olayın failinin bir tane olamayacağı, yerel mahkemenin vermiş olduğu bu kararla yıkıldığımızı ama bugün bu kararın değişeceğini gördük. Bu olayın faili bir kişi olamaz. Yeniden faillerin tespit edilmesi için yapılacak çalışmayı görmüş olmakla yeniden rahatladık” dedi.

Safitürk ailesinin avukatı Erhan Dursun ise yerel mahkemenin verdiği karara itiraz ettiklerini ve beraat eden 8 sanığın yeniden yargılandığını kaydederek, “Mardin yerel mahkemesinde verilen karara itiraz ettik. Ailenin de toplumun da bu karara çok üzüldüğünü düşünüyorum, çünkü yerel mahkemenin kararında bütün sanıklar beraat ederek, bir tek kişiye ceza tertip yoluna gitmişlerdi. Bizim adalete inancımız tam. Tüm itirazlarımızla birlikte Bölge Adliye Mahkemesine tevzi tahkikat taleplerimizi ilettik. Bundan sonra delillerimiz toplanacak. İnşallah şehidimizin kanı yerde kalmayacak diye ümit ediyoruz. İnşallah taleplerimiz yerini bulur, hak tecelli eder” şeklinde konuştu.



