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Şehit Kaymakam Safitürk davasında yeniden yargılama devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 01:01 | Son Güncelleme

Makam odasında bombalı saldırıcı sonucu şehit edilen Mardin’in Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk’ün davasıyla ilgili Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesinde yeniden yargılaması sürüyor.Mardin’in Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk’ün şehit edilmesine ilişkin davada Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi tarafından yerel mahkemece 4 sanığa verilen cezayı hukuka uygun bulunurken, beraat eden 8 sanığın ise yeniden yargılanmasına hükmedilmişti.Yoğun güvenlik tedbiriGaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 3.

Makam odasında bombalı saldırıcı sonucu şehit edilen Mardin’in Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk’ün davasıyla ilgili Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesinde yeniden yargılaması sürüyor.
Mardin’in Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk’ün şehit edilmesine ilişkin davada Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi tarafından yerel mahkemece 4 sanığa verilen cezayı hukuka uygun bulunurken, beraat eden 8 sanığın ise yeniden yargılanmasına hükmedilmişti.

Yoğun güvenlik tedbiri
Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesinde bugün 8 sanığın yeniden yargılamasına devam ediliyor. Duruşmaya Gaziantep Valisi Davut Gül, Kilis Valisi Recep Soytürk, şehit kaymakamın babası Asım Safitürk ve avukatları katıldı.
Şehit Safitürk’ün ailesi ve avukatının da katıldığı davanın görüldüğü Gaziantep Adliyesi’nde yoğun güvenlik tedbirleri alındı.

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