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Şehit Kaymakam Safitürk, dualarla anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2018 16:13 | Son Güncelleme

 - MARDİN'in Derik ilçesinde, 2 yıl önce düzenlenen terör saldırısında görevi başındayken şehit edilen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk, kabri başında dualar edilerek, anıldı. Ayşegül Safitürk, oğlu Asım Eren ile birlikte şehit eşinin mezarına karanfil bıraktı.

Şehit Kaymakam Safitürk, dualarla anıldı

Aziz GÜVENER/ARİFİYE (Sakarya), (DHA) - MARDİN'in Derik ilçesinde, 2 yıl önce düzenlenen terör saldırısında görevi başındayken şehit edilen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk, kabri başında dualar edilerek, anıldı. Ayşegül Safitürk, oğlu Asım Eren ile birlikte şehit eşinin mezarına karanfil bıraktı.
Mardin Derik'te, 10 Kasım 2016 tarihinde görevi başındayken, düzenlenen terör saldırısında şehit edilen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk, mezarı başında anıldı. Sakarya'nın Arifiye Kaymakamlığı ve Arifiye Belediyesi'nce şehit edilişinin yıl dönümünde Safitürk'ün kabri başında anma programı düzenlendi. Anma programına şehit kaymakamın babası Asım, annesi Fatma, eşi Ayşegül ve çocuğu Asım Eren Safitürk ile Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Arifiye Kaymakamı Adem Yazıcı, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, birçok ilden gelen çok sayıda öğrenci ve kişi katıldı. Sakarya Müftüsü İhsan Açık, kabir başında Kur'an-ı Kerim okuyarak, Safitürk ve tüm şehitler için dualar etti. Şehit kaymakamın eşi Ayşegül Safitürk, kucağında oğlu Asım Eren'le birlikte dualara 'Amin' derken, gözyaşlarına boğuldu.
Baba Asım Safitürk, anma programına katılanlara teşekkür ederek, "Buraya gelen yakınlarımız, akrabalarımız, hepinize teşekkür ediyorum. Allah hepimizi, milletimizi birlik ve beraberlikten ayırmasın. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermesin" dedi.
Ülkede 81 milyonun Safitürk gibi kahraman şehitler sayesinde özgür yaşadığını belirten Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir ise "Bu topraklar üzerinde özgürlüğümüzün sembolü olan bayraklarımızın gönderden indirilmemesine sebep olan Allah'a hamdolsun. Bu mukaddes değerler uğruna can verenlere şehitlik gibi peygamberlikten sonra gelen rütbeyi vadeden Cenab-ı Mevla’ya hamdolsun. Eğer 81 milyon bugün bu topraklar üzerinde hür özgür mukaddesatımız ve namusumuzla yaşıyorsak kahramanlar var. Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Dumlupınar'dan 15 Temmuz'a kadar terörle mücadele vermiş olduğumuz şehitlerimiz var. Bu milletin her bir evladı da bunların kıymetini biliyor, bu şehitlerimize rahmet ediyor. Onların ailesini de kendi ailesi sayıyor. Burada huzurunda bulunduğumuz şehitler de onların birer temsilcileri. Son 7 şehidimizi daha bugün toprağa vermek üzere memleketlerine gönderiyoruz" diye konuştu.
Anma programına katılanlar, Kur'an-ı Kerim okunmasından sonra şehidin kabrine çiçekler bırakarak, dua etti. Kaymakamın eşi Ayşegül ve oğlu Asım Eren de Muhammed Fatih Safitürk'ün mezarını okşayıp, karanfil bıraktı. Anma programı, yemek ikramıyla son buldu.

​FOTOĞRAFLI

Şehit Kaymakam Safitürk, dualarla anıldıŞehit Kaymakam Safitürk, dualarla anıldıŞehit Kaymakam Safitürk, dualarla anıldıŞehit Kaymakam Safitürk, dualarla anıldı

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