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Şehit Kaymakam Safitürk, dualarla anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 13:45 | Son Güncelleme

MARDİN'in Derik ilçesinde, PKK'lı teröristlerce görevi başındayken şehit edilen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk, şehit edilişinin 3'üncü yıl dönümünde anıldı.

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Derik ilçesinde, PKK'lı teröristlerce görevi başındayken şehit edilen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk, şehit edilişinin 3'üncü yıl dönümünde anıldı.
Derik ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından 10 Kasım 2016 günü makamına bırakılan bombanın infilak ettirilmesi sonucu yaralanıp, kaldırıldığı Gaziantep'teki hastanede 11 Kasım günü şehit olan Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk, şehit edilişinin 3'üncü yılında Derik'te düzenlenen programla anıldı.
Muhammed Fatih Safitürk Anadolu Lisesi'ndeki konferans salonunda düzenlenen anma programına Derik Kaymakam Vekili Mazıdağı Kaymakamı Mustafa Dinç, Cumhuriyet Başsavcısı Samet Cebiroğlu, İlçe Emniyet Müdür vekili Mustafa Çakmak, İlçe Jandarma Yüzbaşı İlhan Değirmenci ile çok sayıda davetli katıldı.
Saygı duruşunda bulup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan anma programında şehit Safitürk'ün hayatın ve çalışmalarını anlatan slayt gösterimi düzenlendi. Anma programı, Safitürk için yapılan duaların ardından son buldu.

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