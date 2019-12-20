Şehit Kaymakam Safitürk'ün adı Sakarya'da okul kütüphanesine verildi

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın Twitter paylaşımına değinen Safitürk, bugün her zamankinden daha çok birlik ve beraberliğe ihtiyaç olduğunu belirtti.

Baba Safitürk, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, böyle bir organizasyonda bulunmaktan duygulandığı söyledi.

Safitürk, "Ufak bir hadise olmuştur. Bir vesileyle başkentte bulunuyordum. 'Meclisi görmüş olayım.' dedim. Vatandaşların girdiği yerden girdik, Meclise baktık. Beni götüren arkadaş 'Birisi oradan el sallıyor, sen de el salla.' dedi. Sevgi gösterisi olarak el salladım." diye konuştu.

Daha sonra "Sarıklı, cübbeli arkadaş kim?" şeklinde paylaşım olduğunu öğrendiğini dile getiren Safitürk, şu ifadeleri kullandı:

"Bir arkadaşın milletin temsilcisi olarak Mecliste bu kadar şaşıracağı aklımıza gelmedi. Sonra ben bir vatandaş olarak, vatandaşa Mecliste ayrılan yere girdim, milletvekillerinin mesai yaptığı yere değil. O arkadaşa kızmıyorum fakat üzüldük. Kanayan yarama sanki tuz biber ekmiştir. Milletimiz bunu kedine mal etmiştir, yeterli cevaplar verilmiştir. Burada o konuya fazla girmek istemiyorum ama tekrar ediyorum, biz bir milletiz. Parti ayrımı gözetmeden, o arkadaşın kim olduğunu söylemiyorum, birlik, beraberlik tavsiye ediyorum. Şu mübarek cuma günü milletimize hayırlara vesile olsun, milletimizin duaları kabul olsun, geçmişlerimize rahmet olsun. Vatan, millet, bayrak için şehit olanlara rahmet okuyorum."

Şehit oğlu için okulda güzel yer yapıldığını anlatan Safitürk, "Güzel alaka göstermişler. Katkısı olanlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum." dedi.

