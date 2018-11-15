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Şehit kaymakamın adı temelini attığı binada yaşatılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 15:52 | Son Güncelleme

Mardin'in Derik Kaymakamlığı'na 2 yıl önce PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırı sonucu şehit düşen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün adı, Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde kaymakamlık yaptığı dönemde temelini attığı binaya verildi - Baba Asım Safitürk: - "Bu dünya fanidir. Ne olursan ol, bir gün bu hayat sona eriyor. Ama bir şey var; bırakacağımız eserlerle anılacağız. Çocuğum da burada güzel işler yapmış ki adı hala anılıyor"

Mardin'in Derik Kaymakamlığı'na 2 yıl önce PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırı sonucu şehit düşen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün adı, Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde kaymakamlık yaptığı dönemde temelini attığı binada yaşatılacak.

Kıbrıscık Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk İlçe Halk Kütüphanesi'nin açılışı düzenlenen törenle yapıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Bolu Vali Yardımcısı Çağlayan Kaya, kütüphanelerin yeni nesillerin daha bilgili ve kültürlü yetişmesinde büyük önem taşıdığını söyledi.

Günümüzde bütün bilgilere anında ulaşabilecek teknolojik imkanların olduğunu ifade eden Kaya, "Bilişim sektörünün hızlı gelişmesi ve insanlığın bilgiye hızlı ulaşması, kitaba olan önemi bir kez daha artırmıştır. Bu kütüphanenin ismiyle daha da anlam kazanacağını görmenin mutluluğu içerisindeyiz." dedi.

- "Kütüphaneler şehirlerin kalpleridir"

Kıbrıscık Kaymakamı Mustafa Köleoğlu da kütüphanenin temelinin şehit kaymakam Muhammed Fatih Safitürk tarafından atıldığını hatırlattı.

Safitürk'ün Kıbrıscık ilçesinde kaymakamlık yaptığı 2011-2013 yıllarında şu an kütüphane olarak hizmet verecek binayı yaptırarak kültür merkezi haline getirdiğini anlatan Köleoğlu, "Bir ilçede kütüphanenin eksik olması, o ilçenin dünyaya açılan kapısının olmaması demektir. Kütüphaneler şehirlerin kalpleridir. En tehlikeli nesil de kitap kokusundan uzak kalmış kimselerdir. İnşallah bu güzel kütüphanemizin açılmasıyla Kıbrıscık ilçemizin önemli eksiklerinden birini de tamamlamış olacağız." diye konuştu.

Köleoğlu, kütüphaneye ilçede yaptığı hizmetler dolayısıyla Safitürk'ün ismini vermek istediklerini aktararak, hem aile hem de ilgili bakanlıkların izniyle bu amaçlarına ulaştıklarını söyledi.

Şehit kaymakamın babası Asım Safitürk ise ebediyete intikal eden çocuğunun hatırasını yaşatmak üzere başlatılan bu güzel çalışmalardan dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.

Duygulandığını belirten Safitürk, "Bu dünya fanidir. Ne olursan ol, bir gün bu hayat sona eriyor. Ama bir şey var; bırakacağımız eserlerle anılacağız. Çocuğum da burada güzel işler yapmış ki adı hala anılıyor." ifadelerini kullandı.

Katılımcılar, dua edilmesinin ardından açılışı yapılan kütüphaneyi gezerek, yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra, Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik Merkezi tarafından hazırlanan ve Muhammed Fatih Safitürk'ün Kıbrıscık ilçesinde görev yaparken çekilen fotoğraflarının yer aldığı sergi de gezildi.

Törene, Kıbrıscık Belediye Başkanı Doğan Dağ, ilçe kaymakamları, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

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