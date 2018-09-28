Şehit kaymakamın adının yaşatıldığı tesis kadınlara emanet

Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tesiste bin metrekare ahşap yapı, yürüyüş yolları, oyun grupları, pergolalar, vatandaşların piknik yapabileceği alanların olduğunu söyledi.

Doğayla iç içe, tamamı ahşaptan imal edilen ve kadın çalışanların işlettiği sadece iki erkek gece bekçisinin bulunduğu tesiste el yapımı gözleme, mantı, reçeller ve yöresel lezzetler servis ediliyor.

Geyve Belediyesi'nce 50 dönümlük alana kurulan tesiste, lokanta, kütük evler, çok sayıda kamelya, seyir terası, yürüyüş alanları ve oyun parkları bulunuyor. Vatandaşın piknik yapabileceği özel alanların da düşünüldüğü tesiste isteyen kafe ve restorandan da hizmet alabiliyor.

İlçenin Hırka Mahallesi'ne yapılan ve şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün adının verildiği sosyal tesiste özellikle hafta sonları çevre illerdeki vatandaşların da gelmesiyle yoğunluk yaşanıyor.

Şehit kaymakamın ismini bu tesise vererek yaşatmaya çalıştıklarını dile getiren Kaya, "Geyve Belediyesi olarak biz sadece altyapı üst yapı olarak bakmıyoruz. İlçenin sosyal dinamiklerini faaliyete geçirmek, ilçemize, üretime ve vatandaşımıza katkı sağlamaya çalışıyoruz. Yaptığımız tüm projelerde buna önem veriyoruz. Bu da önem verdiğimiz projelerden birisi." dedi.

Kaya, tesisi tamamen kadınların çalıştırdığını ve şu anda 17 kadına burada iş verdiklerini ifade etti.

Kadın çalışanları belirlerken öncelikle ihtiyaç sahiplerin ön planda tuttuklarını vurgulayan Kaya, "Her hanımın evine bir ücret girmesinden yanayız. Kadınlarımız kendi bağımsızlığını sağlamalı, kendi ayakları üstünde durmalı. Genelde eşleri çalışmayanları tercih ediyoruz. Her eve para girsin diyoruz bu da sosyal döngüyü zenginleştiriyor." ifadesini kullandı.

Kaya, 450 rakımı bulunan Sakarya merkeze yarım saatte, İstanbul'a 1,5 saatte varılabildiği için tutulan bir tesis olduğunu belirterek, özellikle hafta sonu burada kahvaltı için gelmek isteyenlere rezervasyon yaptırmalarını tavsiye etti.