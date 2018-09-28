Şehit kaymakamın adının yaşatıldığı tesis kadınlara emanet

Sakarya'nın Geyve ilçesinde kadın istihdamına yönelik geliştirilen proje kapsamında yapılan ve çalışanların tamamı kadınlardan oluşan seyir terası, ilgi görüyor.
İlçenin Hırka Mahallesi'ne yapılan ve şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün adının verildiği sosyal tesiste özellikle hafta sonları çevre illerdeki vatandaşların da gelmesiyle yoğunluk yaşanıyor.
Geyve Belediyesi'nce 50 dönümlük alana kurulan tesiste, lokanta, kütük evler, çok sayıda kamelya, seyir terası, yürüyüş alanları ve oyun parkları bulunuyor. Vatandaşın piknik yapabileceği özel alanların da düşünüldüğü tesiste isteyen kafe ve restorandan da hizmet alabiliyor.
Doğayla iç içe, tamamı ahşaptan imal edilen ve kadın çalışanların işlettiği sadece iki erkek gece bekçisinin bulunduğu tesiste el yapımı gözleme, mantı, reçeller ve yöresel lezzetler servis ediliyor.
Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tesiste bin metrekare ahşap yapı, yürüyüş yolları, oyun grupları, pergolalar, vatandaşların piknik yapabileceği alanların olduğunu söyledi.
Şehit kaymakamın ismini bu tesise vererek yaşatmaya çalıştıklarını dile getiren Kaya, "Geyve Belediyesi olarak biz sadece altyapı üst yapı olarak bakmıyoruz. İlçenin sosyal dinamiklerini faaliyete geçirmek, ilçemize, üretime ve vatandaşımıza katkı sağlamaya çalışıyoruz. Yaptığımız tüm projelerde buna önem veriyoruz. Bu da önem verdiğimiz projelerden birisi." dedi.
Kaya, tesisi tamamen kadınların çalıştırdığını ve şu anda 17 kadına burada iş verdiklerini ifade etti.
Kadın çalışanları belirlerken öncelikle ihtiyaç sahiplerin ön planda tuttuklarını vurgulayan Kaya, "Her hanımın evine bir ücret girmesinden yanayız. Kadınlarımız kendi bağımsızlığını sağlamalı, kendi ayakları üstünde durmalı. Genelde eşleri çalışmayanları tercih ediyoruz. Her eve para girsin diyoruz bu da sosyal döngüyü zenginleştiriyor." ifadesini kullandı.
Kaya, 450 rakımı bulunan Sakarya merkeze yarım saatte, İstanbul'a 1,5 saatte varılabildiği için tutulan bir tesis olduğunu belirterek, özellikle hafta sonu burada kahvaltı için gelmek isteyenlere rezervasyon yaptırmalarını tavsiye etti.
- "Bütün yiyecekler annenizin evindenmiş gibi"
Tesis sorumlusu Afet Güler ise Geyve Belediyesi'nin işlettiği sosyal tesiste saat 13.00'e kadar kahvaltı verdiklerini öğleden sonra da el yapımı gözleme, mantı, köfte menü gibi yiyecekleri müşterilerini sunduklarını ifade etti.
Tesiste sadece kadınların çalıştığını, ziyaretçilerin kamelyalara evinden yiyecek getirip piknik yapabileceğini, ücret talep edilmediğini aktaran Güler, "Hatta biz buradan oralara çay da veriyoruz. Burada öğrenciler garsonluk yapıyor, ev hanımları çalışıyor. Profesyonel kimse yok, herkes evinde yaptığı gibi... Yani ikram edilen bütün yiyecekler annenizin evindenmiş gibi o şekilde yapılıyor. Kadınlar evine katkı sağlıyor, tarlaya bahçeye gitmektense burada sigortalı çalışıyor, gelecekleri olacak. Tabi ki bu şekilde çalışmak çok güzel, herkes memnun. İlgi gören bir proje, biz bu kadar beklemiyorduk beklediğimizden çok çok güzel ilgi gördü." şeklinde konuştu.
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