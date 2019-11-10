Şehit kaymakamın babası Asım Safitürk: "Ateş, şehit yakınlarının kalbine düşüyor"

UĞUR SUBAŞI - Mardin'in Derik Kaymakamlığına 3 yıl önce PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırı sonucu şehit olan Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk'ün evlat acısı ilk günkü yüreğini yakıyor.

Asım Safitürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, düşmanın hiçbir zaman durmadığını, teröre yapılan operasyonların sürdüğünü ve şehit haberlerinin de üzücü olduğunu söyledi.

Oğlunun şehit olmasının üstünden 3 yıl geçtiğine işaret eden Safitürk, "Her geçen gün yeniliğini koruyor. Biz inancımız gereği ayakta duruyoruz. Biz inanıyoruz ki bayrağı bayrak yapan üstündeki kandır, vatan eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Baba tarafından dedem Trabzon'da Ruslar tarafından şehit edilmişti, anne tarafından dedem Van'da Ermeniler tarafından şehit edilmişti, benim çocuğum da Mardin Derik'te şehit oldu. Allah, devletimize, milletimize zeval vermesin. Devletimiz, her daim bu teröristlerin hakkından gelecek güce, kuvvete sahip olsun diye dua ediyorum." diye konuştu.

Safitürk, Batı'nın iki yüzlülüğünü geçmişte olduğu gibi yine gösterdiğini belirterek, "Elhamdülillah memleketin sesini dünyaya duyuracak bir Başkanımız var. Ben kendilerine dua ediyorum. İnşallah daha başarılı olacaklar." dedi.