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Şehit kaymakamın babası: Hukuk kararı vermiştir, son sözü söylemiştir

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 19:15 | Son Güncelleme

MARDİN'de şehit edilen kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk, oğlunu şehit edenlerle ilgili yargının verdiği kararın yerinde olduğunu belirterek, "Hukuk kararı vermiştir, son sözü söylemiştir.

Şehit kaymakamın babası: Hukuk kararı vermiştir, son sözü söylemiştir

Aziz GÜVENER/ARİFİYE (Sakarya), (DHA) - MARDİN'de şehit edilen kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk, oğlunu şehit edenlerle ilgili yargının verdiği kararın yerinde olduğunu belirterek, "Hukuk kararı vermiştir, son sözü söylemiştir. Bizim söyleyeceğimiz bir şey yok. Vatan sağolsun" dedi.
Mardin'in Derik Kaymakamıyken hain saldırıda şehit düşen Muhammed Fatih Safitürk'le ilgili görülen davada bugün karar çıktı. Şehit kaymakamın Sakarya'nın Arifiye ilçesinde oturan ailesinin yüreğindeki acı ilk günkü gibi tazeliğini koruyor. Şehidin babası 73 yaşındaki Asım Safitürk, yargının verdiği kararı değerlendirdi. Asım Safitürk, hukuk sisteminin son sözü söylediğini ve verilen kararı doğru bulduğunu belirterek, "Hukuk kararı vermiştir, son sözü söylemiştir. Bizim söyleyeceğimiz bir şey yok. Vatan sağolsun, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin, hepimizin başı sağolsun. Allah bir daha terör belasından memleketi muhafaza eylesin diye dua ediyoruz. Yapılacak bir şey yok hukuk kararı vermiştir. Bir ay sonra 2 yıl bitiyor. Hukuk araştırıyor, kararını öyle hemen rastgele değil, inceliyor, kanaatlerini biriktiriyor, en son karar inşallah doğrudur diye düşünüyorum. Milletimizin başı sağolsun, hepimizin başı sağolsun. Allah milletimize memleketimize zeval vermesin. Vatan sağolsun, millet sağolsun" dedi.

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