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Şehit kızı Betül, ilk karnesiyle babasının kabrine koştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2019 14:52 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da PKK'lı teröristlerin bomba tuzakladıkları araçla 3 yıl önce düzenledikleri saldırıda 7 arkadaşıyla birlikte şehit olan komiser yardımcısı Tamer Aktaş'ın tek çocuğu Betül Aktaş (7), aldığı ilk karneyle babasının kabrine gitti.

Şehit kızı Betül, ilk karnesiyle babasının kabrine koştu

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da PKK'lı teröristlerin bomba tuzakladıkları araçla 3 yıl önce düzenledikleri saldırıda 7 arkadaşıyla birlikte şehit olan komiser yardımcısı Tamer Aktaş'ın tek çocuğu Betül Aktaş (7), aldığı ilk karneyle babasının kabrine gitti. Minik Betül'ün babasına, okuma ve yazmayı öğrendiğini yazdığı mektup yürek dağladı.
Diyarbakır'ın Bağcılar Mahallesi'nde PKK'lı teröristlerin, 31 Mart 2016'da bomba tuzakladıkları otomobili zırhlı polis servis midibüsü geçişi sırasında uzaktan kumandayla infilak ettirmeleri sonucu komiser yardımcısı Tamer Aktaş ile polis memurları Alper Zor, Necdet Alıcı, Fatih Mehmet Ertuğrul, Mustafa Yiğitalp, Serkan Talan, Mustafa Karakaya ve İlyas Kaygusuz şehit olurken, 12'si polis 30 kişi de yaralandı. Babası şehit olduğunda 4 yaşında olan komiser yardımcısı Tamer Aktaş'ın tek çocuğu olan 7 yaşındaki Betül, dün Gümüşhane'de eğitim ve öğretim gördüğü ilkokulda ilk karnesini annesi Fatma Aktaş ile birlikte aldı. Minik Betül, aldığı başarılı karneyle babası şehit Tamer Aktaş'ın, Emirler Mezarlığı'ndaki kabrine koştu. Karne heyecanını babasıyla paylaşan minik Betül'ün şehit babasına yazdığı mektup ise yürek dağladı.
'OKUMA VE YAZMAYI ÖĞRENDİM, İLK KARNEMİ SANA GETİRDİM'
Minik Betül, yazdığı mektupta babasına şunları yazdı:
"Canım babam seni çok özlüyorum. Bu sene okula başladım. Okumayı ve yazmayı öğrendim. Biliyor musun ilk karnemi de sana getirdim. Kahraman babam, seni çok özlüyorum ama hep yanımızda olduğunu da biliyorum. Cennette kavuşacağımızı da biliyorum. Canım babam, seninle kocaman gurur duyuyorum. İyi ki babam olmuşsun, ben de senin nazlı kızın Betül olmuşum. Seni çok seviyorum. Kızın Betül'ün."

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Şehit kızı Betül, ilk karnesiyle babasının kabrine koştuŞehit kızı Betül, ilk karnesiyle babasının kabrine koştuŞehit kızı Betül, ilk karnesiyle babasının kabrine koştuŞehit kızı Betül, ilk karnesiyle babasının kabrine koştu

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