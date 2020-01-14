HABER
  4. Şehit kızı Gülay: Cumhurbaşkanımız tebrik etti

Şehit kızı Gülay: Cumhurbaşkanımız tebrik etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.01.2020 15:10 | Son Güncelleme

TBMM'de AK Parti grup toplantısındaki konuşması ile ayakta alkışlanan şehit kızı Gülay Demir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da konuşmasını beğendiğini ve kendisini tebrik ettiğini söyledi.

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- TBMM'de AK Parti grup toplantısındaki konuşması ile ayakta alkışlanan şehit kızı Gülay Demir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da konuşmasını beğendiğini ve kendisini tebrik ettiğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, grup konuşmasının son bölümünde, terör örgütü PKK/YPG'nin 11 Ekim 2019'da Nusaybin'de gerçekleştirdiği saldırı sonucu babası şehit olan manav Mehmet Şirin Demir'in kızı TRT Kürdi muhabiri Gülay Demir'i, babasının kabrinden aldığı toprak da bulunan çiçeği kendisine verdiğini söyleyerek, kürsüye davet etti. Burada konuşan Demir, "Kürt çocukları üzerinden senelerce tiyatro yapıldı. Ama artık bilmeliler ki o tiyatrolarda perdeler kapandı. Kürt çocukları kendi senaryoları ile kendi filmlerinin kahramanları oluyorlar. Mardin'de doğmuş büyümüş bir Kürt kızıyım. 81 ilin her toprağı benim memleketim. Nefes aldığım süre boyunca babamın bana öğretmiş olduğu bütün ilkeleri uygulayacağıma söz veriyorum" dedi. Gülay Demir'in bu konuşması, ayakta alkışlandı.
'EMANETİME SAHİP ÇIKTIĞINI DÜNYAYA SERGİLEDİ'
Grup toplantısının ardından Demirören Haber Ajansı'na konuşan Demir, verdiği çiçeği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın içtenlikle kabul ettiğini söyledi. Demir, "Daha önce ziyaret ettiğim illerin toprakları, numuneleri vardı bende. Onları toplayıp o çiçeğin içine koymuştum. Her ilden getirdiğim toprağı eklerken de babam sürekli aynı şeyi söylerdi; sadece Mardin değil Türkiye'nin dört bir yanı senin memleketin, insanlara yararlı olabilmek için elinden ne geliyorsa bunu yap. Bana ilk olarak bunu öğretti. Son olarak babamın mezarını ziyaret ettim. Kendi memleketi olarak benimsediğim babamın mezarından toprağı alıp o çiçeğe ekledikten sonra bunu en iyi emanet olarak koruyabilecek kişiye, Sayın Cumhurbaşkanımıza hediye ettim. O da sağ olsun emanetime nasıl sahip çıktığını bugün bütün dünyaya sergilemiş oldu" dedi.
Demir, kürsüdeki konuşmasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da beğendiğini kaydederek, "Cumhurbaşkanımız konuşmamın ardından dışarıda görüştüğümüzde beğendiğini söyledi. Yaşadığımız topraklarda bugün kendisi de dile getirdi kan ve gözyaşı hiçbir şekilde durmuyor. Yaşadığımız şeyleri de dile dökerken pek zorlanmıyoruz açıkçası. Bundan dolayı yani konuşmamdan dolayı beni tebrik etti" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBikiniyi çıkardıBikiniyi çıkardı
CHP Kurultayı ne zaman? Kritik gün cumaCHP Kurultayı ne zaman? Kritik gün cuma
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kürsüyü şehit Mehmet Şirin Demir’in kızına bıraktıCumhurbaşkanı Erdoğan, kürsüyü şehit Mehmet Şirin Demir’in kızına bıraktı
1/

En Çok Okunan Haberler

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

Firari FETÖ'cü Hakan Şükür Uber şoförü oldu!

Firari FETÖ'cü Hakan Şükür Uber şoförü oldu!

38 kilo verdi! Bambaşka biri oldu

38 kilo verdi! Bambaşka biri oldu

Bakanlık açıkladı! Bu markalardan uzak durun

Bakanlık açıkladı! Bu markalardan uzak durun

‘Çine canavarı’ öldü! Dedikodu üzerine eşi ve ailesine kurşun yağdırmıştı

‘Çine canavarı’ öldü! Dedikodu üzerine eşi ve ailesine kurşun yağdırmıştı

Hastanede korkutan patlama: Yaralılar var

Hastanede korkutan patlama: Yaralılar var

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Meral Akşener son anket sonucunu açıkladı

Meral Akşener son anket sonucunu açıkladı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap geldi!

Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap geldi!

Bir ile müjde! Erdoğan talimatları verdi

Bir ile müjde! Erdoğan talimatları verdi

Diğer Haberler
Erdoğan kürsüyü Gülay'a bırakmıştı! Aralarında geçen diyaloğu anlattı

Aralarında geçen diyaloğu anlattı

Kadir İnanır tartışmasına HDP'den ilk yorum! Çok sert sözler

Kadir İnanır tartışmasına HDP'den ilk yorum! Çok sert sözler

CHP Kurultayı ne zaman? CHP'nin 37. Olağan Kurultay tarihi için kritik gün cuma

CHP Kurultayı ne zaman? Kritik gün cuma

Ekrem İmamoğlu'ndan Selahattin Demirtaş'ın kitabından uyarlanan tiyatro oyunuyla ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan eleştirilere tepki: Sadece tek üzüldüğüm...

Kılıçdaroğlu'ndan grup toplantısında açıklamalar

Kılıçdaroğlu'ndan grup toplantısında açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye davet etti, sözleri ayakta alkışlandı!

Erdoğan kürsüye davet etti, ayakta alkışlandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.