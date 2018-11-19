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Şehit kızına anlamlı ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 10:33 | Son Güncelleme

Van'da 2012 yılında şehit edilen polis memuru Tuncay Akyüz'ün Adana'da ilkokul 1. sınıfa giden kızı Zeynep Ravza Akyüz'e mektup gönderen Bursalı öğrenciler İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın daveti üzerine kente geldi - Öğrenciler, şehit kızı Zeynep'i okulunda ziyaret etti

Bursalı ilkokul öğrencileri, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın daveti üzerine Adana'ya gelerek daha önce mektup gönderdikleri şehit kızı 6 yaşındaki Zeynep Ravza Akyüz'ü eğitim gördüğü okulda ziyaret etti.

Babası polis memuru Tuncay Akyüz 6 yıl önce Van'da PKK'lı teröristlerce vurularak şehit edildiğinde henüz 3 aylık olan ve bu yıl okula ilk adımını polis eşliğinde atan 6 yaşındaki Zeynep Ravza Akyüz'e destek mektubu gönderen Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki Tahirağa İlkokulu öğrencileri, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız tarafından Adana'ya davet edildi. Bunun üzerine öğretmen ve okul yöneticileriyle kente gelen öğrenciler, İl Emniyet Müdür Vekili Mustafa Erdal Cılasın tarafından karşılandı. Cılasın, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirip öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Öğrenciler daha sonra Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli eşliğinde şehit kızı Zeynep Ravza Akyüz'ün eğitim gördüğü Çukurova İMKB İlkokulu'na geçti. Akyüz, ziyaretine gelen Bursalı öğrencileri okulun kapısında çiçekle karşıladı. Daha sonra Akyüz ziyaretçileriyle sınıfına geçti.

Bursa'dan gelen öğrencilerden Azra Turan, şehit kızı Zeynep'in okula başlaması ve polislerin yanında yer almasıyla ilgili haberleri gördükten sonra arkadaşlarıyla yazdıkları destek mektuplarını Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız'a gönderdiklerini belirtti. Turan, bunun üzerine Emniyet Müdürü Yıldız tarafından kente davet edildiklerini aktararak "Buraya gelip Zeynep ile tanıştık. Bundan dolayı çok mutluyum." dedi.

Öğrencilerle kente gelen öğretmenlerden Fatma Yürek de çocukların Zeynep'in yerine kendilerini koyarak duygu ve düşüncelerini yazdıklarını söyledi. Çocukların mektuplarını postaneden gönderirken çok heyecanlandığını söyleyen Yürek, "Projemize 'Sevgi kurtaracak bizi' adını vermiştik. Projemiz bu ismiyle de amacına uydu. Kente davet edildiğimiz için de çok mutlu olduk. Çocuklar heyecanla bugünü bekledi." ifadelerini kullandı.

Daha sonra misafir öğretmen, öğrenci ve okul yöneticileri şehit kızı Zeynep ve polislerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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