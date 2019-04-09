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Şehit kızından duygulandıran mektup

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 11:45 | Son Güncelleme

Türk Polis Teşkilatının 174'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Adana'da şehit polis çocukları, polis üniformalarıyla İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ı ziyaret etti - Ziyarette, 11 yaşındaki şehit kızı Zehra Bardakçı'nın Emniyet Müdürü Aktaş'a yazdığı mektubu okuması duygulu anlar yaşanmasına neden oldu - Emniyet Müdürü Zafer Aktaş: "Bizler her zaman onların yanındayız ve yanlarında olmaya da devam edeceğiz. Onlara her zaman kapımız açık"

Türk Polis Teşkilatının 174'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ı ziyaret eden şehit polis çocuklarından birinin yazdığı mektup duygulandırdı.

Şehit polis çocukları, yakınlarıyla İl Emniyet Müdürü Aktaş'ı makamında ziyaret etti.

Emniyet Müdürü Aktaş, polis birimlerine ait üniformalarla ziyaretine gelen çocukları eşi Meryem Aktaş ile karşıladı.

Ziyarete katılanlar arasında 10 Kasım 2015'te Şırnak'ın Silopi ilçesinde zırhlı polis aracının geçişi sırasında teröristlerin daha önce yerleştirdikleri el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu şehit düşen 3 polis memurundan Halil Bardakçı'nın kızı 11 yaşındaki Zehra Bardakçı da yer aldı.

Zehra Bardakçı, Emniyet Müdürü Aktaş için kaleme aldığı mektubu ziyaret sırasında okudu.

Mektubunda, "Her zaman ve her yerde yanımızda olduğunuz için çok mutluyuz" ifadesini kullanan Bardakçı, satırları arasında şunlara da yer verdi:

"İyi günde, kötü günde babamızın yokluğunu hissettirmeden bize kocaman bir aile oldunuz. Biz de sizin emeklerinizi boşa çıkarmayacağız. Vatanımıza, milletimize ve ailemize hayırlı, faydalı evlatlar olacağız. Şehit çocuğu olarak ülkemize her zaman sahip çıkacağız."

Okunan mektuptan etkilenen Aktaş da "Sizlerle gurur duyuyoruz." dedi.

- "Onlara her zaman kapımız açık"

Emniyet Müdürü Aktaş konuşmasında, şehitlerin emaneti olan çocuklarının Türk Polis Teşkilatının 174'üncü kuruluş yıl dönümünde kendilerini ziyaret etmesiyle sürpriz yaşadıklarını söyledi.

Ziyaret dolayısıyla mutlu olduğunu anlatan Aktaş, "İnşallah, Allah da onları mutlu eder. Bizler her zaman onların yanındayız ve yanlarında olmaya da devam edeceğiz. Onlara her zaman kapımız açık." ifadesini kullandı.

Şehit çocukları Emniyet Müdürü Aktaş ile hatıra fotoğrafı da çektirdi.

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