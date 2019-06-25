Şehit kızının birincilik gururu

Babasının bugüne tanıklık etmesini yürekten istediğini kaydeden Sakarya, şöyle konuştu:

"Gözlerim şu an onu arıyor ancak ne burada olabilir ne de hayatımın diğer önemli anlarına şahitlik edebilir. Kendisi polis olan babamı, üniversite birinci sınıftayken kaybettim. Baba kavramı, herkes için aynı şeyi ifade etmiyor. Lakin çoğu çocuğun babasına dair en büyük korkusu herhalde onu kaybetmektir. Benim en büyük korkum ise babamı kaybetmekten ziyade onu bu şekilde kaybetmekti. Eğer şu an bu koltukların birinde oturuyor olsaydı, nasıl bir tepki verirdi, çok merak ediyorum. İzninizle babamı, bana benden daha çok inanan insanı şükranla anıyorum."

Sakarya'ya ödülünü İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın verdi.

Törenin sonunda 650 öğrenci kep atarak mezuniyeti kutladı.

