Şehit kızının duygusal anları

Adana’nın Kozan ilçesinde şehit polis memuru İbrahim Yüce ve şehit bekçi Hakkı Bulduk’un isimleri Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis merkezi ve ek binaya verildi. Şehit polis İbrahim Yüce’nin polis kızı Berna Yüce Aşnaz gözyaşlarını tutamadı.

1989 yılında Erzincan’da 9 askeri şehit eden DHKP-C’li teröristler ile polis kontrol noktasında çatışmaya giren şehit polis memuru İbrahim Yüce’nin adı memleketindeki polis merkezine verilerek ismi ile yaşatılacak.

Kozan Kaymakamlığı tarafından bugün düzenlenen tören ile polis merkezine isimleri verilen şehitler dualarla anıldı, ülkenin birlik ve bütünlüğü için dualar edildi.

Törene Kaymakam Şafak Gürçam, Belediye Başkanı Kazım Özgan, Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak da katıldı.

Erzincan’da 31 yaşında teröristler tarafından şehit edilen ve babasının tabutuna çocukken sarılan Berna Yüce Aktaş, kız kardeşi Derya Yüce ve anneleri Zübeyde Yüce duygusal anlar yaşadı. Kozan Polis Merkezine babasının ismi verildiği için çok duygulandığını söyleyen Berna Aktaş Yüce, “Allah devletimizden razı olsun” dedi.

Kaymakam Şafak Gürçam, Kozan’ın şehit veren en çok ilçelerden biri olduğunu ifade ederek, "Şehitlerimizin unutulmaması için devletimizin desteği ile şehitlerimizin adının yaşatılması için polis merkezimize şehit polis İbrahim Yüce ve şehit bekçimiz Hakkı Bulduk’un isimlerini vererek şehitlerimizi yad ettik. Devletimiz her zaman şehit ailelerimizin ve vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edecek bizler de ilçe yöneticileri olarak ilçedeki tüm şehit yakınlarımızın yanındayız” dedi.

Törende ülkenin birlik ve bütünlüğü ve şehitler için dualar edildi. Şehit yakınları duygusal anlar yaşadı.

