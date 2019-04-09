Şehit komiser ve eşinin adı spor tesisinde yaşatılacak

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de şehit Komiser Cem ve öğretmen eşi Dilay Kerman anısına yaptırılan halı saha tesisi hizmete girdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığının destekleriyle Atatürk Mahallesi'ndeki Şahin Yuvası Polis Lojmanları yanında yaptırılan halı saha tesisi törenle açıldı.

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, açılışta yaptığı konuşmada, sahanın yapılmasında emeği geçen kurumlara teşekkür etti.

Sahayı incelediğini ve beğendiğini anlatan Sonel, "Emniyet ve jandarma biliyorsunuz, göz bebeğimiz. Hem emniyetimize hem de jandarmamıza böyle bir tesis kazandırdık. Bu vesileyle şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz, kahraman gazilerimize de aileleriyle sağlık diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Vali Sonel, şöyle konuştu:

"Hakikaten Tunceli'de teröristle mücadelede hem jandarmamız hem emniyetimiz çok başarılı operasyonlara imza attılar ve Tunceli huzur şehri haline geldi. Biz artık Tunceli'nin huzur, spor, kültür, turizm şehri olmasından son derece memnunuz. Allah razı olsun. Allah kahraman güvenlik güçlerimizin ayaklarına taş değdirmesin."