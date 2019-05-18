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Şehit komiser yardımcısı, memleketine uğurlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.05.2019 16:42 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Halfeti ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada şehit olan Komiser Yardımcısı Şükrü Can Kayadibi'nin (28) cenazesi Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından memleketi Ankara'ya gönderildi.

Şehit komiser yardımcısı, memleketine uğurlandı

Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'nın Halfeti ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada şehit olan Komiser Yardımcısı Şükrü Can Kayadibi'nin (28) cenazesi Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından memleketi Ankara'ya gönderildi.
Halfeti ilçesine bağlı Dergili Mahallesi'nde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda yaşanan çatışmada özel harekatta görevli Komiser Yardımcısı Şükrü Can Kayadibi şehit oldu, polis memurları Mahmut Aykal ve Ramazan Kaya yaralandı. Operasyonda 2 terörist ise etkisiz hale getirildi. Şehit Kayadibi için görev yaptığı Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene, şehidin eşi, anne ve babası ile Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Oktay Ağbuğa, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu ve vatandaşlar katıldı. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'ndan meslektaşları tarafından alınarak Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ek hizmet binası bahçesine getirildi.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından törende şehidin özgeçmişi okundu. Törende konuşan Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, şehidin kanının yerde kalmayacağını söyledi. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ise, "Şükrü Can kardeşimiz ölümlerin en güzeliyle müşerref oldu. Hepimizin kısacık bir hayat sürdüğü bu dünyadan, hayatı nihayetlendirmenin en şereflisiyle ebediyete uçtu, Peygamber efendimize komşu oldu" dedi.
YAKINLARI ŞEHİDİN TABUTUNA KAPANDI
Gözyaşların sel olduğu törende şehidin yakınları 'senin intikamını kim alacak?' diye sorunca silah arkadaşları 'biz varız' diyerek cevap verdi. Şehidin tabutuna kapanarak uzun süre gözyaşlarına boğulan ailesi, güçlükle teselli edildi. İl Müftüsü Mehmet Taştan'ın yaptığı duanın ardından Kayadibi'nin cenazesi, GAP Havalimanı'nda hazır bekletilen uçakla toprağa verilmek üzere memleketi Ankara'ya gönderildi.
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Şehit komiser yardımcısı, memleketine uğurlandıŞehit komiser yardımcısı, memleketine uğurlandıŞehit komiser yardımcısı, memleketine uğurlandıŞehit komiser yardımcısı, memleketine uğurlandı

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