Şehit komiser yardımcısı, memleketine uğurlandı-2

10 GÖZALTI

Halfeti’ye bağlı kırsal Dergili Mahallesi'nde terör örgütü PKK'lılarla çıkan çatışmada özel harekatta görevli Komiser Yardımcısı Şükrü Can Kayadibi'nin şehit olduğu polis memurları Mahmut Aykal ve Ramazan Kaya’nın yaralanmasının ardından bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. Mahalleye giriş çıkışlar yasaklandı. Güvenlik güçleri teröristlerle irtibatlı oldukları saptanan 10 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Çatışmada etkisiz hale getirilen 2 teröristin cenazesi ise hastane morguna götürüldü.

