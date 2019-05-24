Şehit korucu son yolculuğuna uğurlandı

Şırnak’ın Silopi ilçesine bağlı Görümlü beldesi yakınlarında bulunan Cebrail kampı mevkiinde tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan 3 güvenlik korucusundan Medeni Bağışlar, tedavi gördüğü GATA’da şehit oldu.

Şırnak’ın Silopi ilçesine bağlı Görümlü beldesi yakınlarında bulunan Cebrail kampı mevkiinde terör örgütü PKK’ya yönelik yapılan operasyon esnasında tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu yaralanan 3 güvenlik korucusundan Medeni Bağışlar durumu ağır olduğu için Ankara GATA’ya sevk edilmişti. Bağışlar tedavi gördüğü GATA da dün akşam saat 22.00 sularında şehit oldu. Bağışlar’ın cenazesi uçakla Şırnak Şerafettin Havalimanı’na ardından da

askeri helikopterle Görümlü Jandarma Taburu Görümlü Karakol Komutanlığı’na getirildi. Bağışlar’ın cenazesi burada kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle belde mezarlığına mezarlığa götürüldü. Şehit cenazesinde cenaze marşı yerine Buhurizade Mustafa Itri’nin Tekbir adlı eseri çalındı.

Vatandaşlardan ’Kahrolsun PKK’ sloganı

Mezarlıkta oğlunun tabutuna sarılan Baba Bahri Bağışlar, bir süre gözyaşlarını tutamadı. Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, baba Bahri Bağışları teselli ederken, şehidin naaşına sarılı Türk bayrağını baba Bahri Bağışlara verdi. Baba Bahri Bağışlar, bu esnada ’vatan sağ olsun’ diyerek bayrağa sarıldı. Cenaze defin törenine katılan belde halkı ’Kahrolsun PKK, şerefsiz PKK’ diye slogan attı. Defin işleminin ardından Şırnak Valisi Mehmet Aktaş ve beraberindekiler aileye taziye dileklerinde bulunmak için taziye evine gitti.

Şehit Medeni Bağışlar’ın cenaze törenine Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş, 23. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, 172. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Engin Candaş, Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, AK Parti Silopi İlçe Başkanı Fatih Bilen ve vatandaşlar katıldı.

