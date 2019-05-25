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Şehit Mehmet Köklü, son yolculuğuna uğurlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.05.2019 14:10 | Son Güncelleme

Irak’ın kuzeyinde PKK’lı teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Köklü (25) memleketi Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde son yolculuğa uğurlandı.Temel eğitimini tamamladıktan sonra 22 Şubat 2019 tarihinde göreve başlayan ve 24 Mayıs 2019 tarihinde şehit olan Uzman Onbaşı Köklü’nün Akdağmadeni Devlet Hastanesinden alınan cenazesi, helallik için baba evinin bulunduğu Yeşiltepe Mahallesi’ne götürüldü.

Irak’ın kuzeyinde PKK’lı teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Köklü (25) memleketi Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde son yolculuğa uğurlandı.
Temel eğitimini tamamladıktan sonra 22 Şubat 2019 tarihinde göreve başlayan ve 24 Mayıs 2019 tarihinde şehit olan Uzman Onbaşı Köklü’nün Akdağmadeni Devlet Hastanesinden alınan cenazesi, helallik için baba evinin bulunduğu Yeşiltepe Mahallesi’ne götürüldü. Alınan helalliğin ardından şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Akdağmadeni Belediye Meydanına getirildi.
Burada şehidin annesi Güllü Köklü, metanetini koruyarak “Bir oğlum daha var, onu da göndereceğim, gerekirse ben de giderim” derken şehidin kardeşleri ve ağabeyi Emin Köklü de tabuta sarılarak gözyaşı döktü. İl Müftüsü Salih Sezik tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından helallik alınarak şehit Köklü’nün naaşı şehit mezarlığına defnedilmek üzere gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
Akdağmadeni belediye meydanında düzenlenen cenaze törenine, Yozgat Vali Vekili Şükrü Çakır, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, Kayseri Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, K.K. Lojistik Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Bekar olan Köklü’nün babası Murat Köklü’nün 12 yıl önce vefat ettiği öğrenildi.

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