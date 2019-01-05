HABER

Şehit Mehmetçiklerin kardan heykellerine yoğun ilgi (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2019 18:57 | Son Güncelleme

JANDARMADAN MEŞALELİ KAYAK GÖSTERİSİ Kars'ta Sarıkamış şehitlerini anma etkinlikleri kapsamında Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri meşaleli kayak gösterisi yaptı.

Şehit Mehmetçiklerin kardan heykellerine yoğun ilgi (3)

JANDARMADAN MEŞALELİ KAYAK GÖSTERİSİ
Kars'ta Sarıkamış şehitlerini anma etkinlikleri kapsamında Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri meşaleli kayak gösterisi yaptı. Etkinliğe Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, protokol üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. JAK timi, kayak pistinden ellerinde meşaleler ile aşağıya kayarak inerek, varış noktasında hazırlanan 'Sarıkamış 104'üncü yılı' yazısını yanında dair olluşturdu. Bakan Kasapoğlu ve beraberindekiler ellerindeki meşaleler ile yazıyı ateşe verdi. Bakan Kasapoğlu ve beraberindekiler yanan Sarıkamış yazısı önünde ve gece ışıklandırılan kardan heykel önünde fotoğraf çektirdi. Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye kadar düştüğü anma törenlerine ilgi gösteren vatandaşlar fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

FOTOĞRAFLI

Şehit Mehmetçiklerin kardan heykellerine yoğun ilgi (3)Şehit Mehmetçiklerin kardan heykellerine yoğun ilgi (3)Şehit Mehmetçiklerin kardan heykellerine yoğun ilgi (3)Şehit Mehmetçiklerin kardan heykellerine yoğun ilgi (3)

PARTNERYatak odasında fantezi kötü bitti! Makatından oda spreyi çıkardılarYatak odasında fantezi kötü bitti! Makatından oda spreyi çıkardılar
CHP Bursa Büyükşehir adayı Bozbey, ilk ziyaretini İnegöl’e yaptı (2)CHP Bursa Büyükşehir adayı Bozbey, ilk ziyaretini İnegöl’e yaptı (2)
Altınoluk dolu yağışıyla beyaza büründüAltınoluk dolu yağışıyla beyaza büründü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kim inanır Aleyna Tilki'nin annesi olduğuna!

Kim inanır Aleyna Tilki'nin annesi olduğuna!

20 araç birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var

20 araç birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var

Köpeklerin saldırısında hayatını kaybetmişti! Cenazede gerginlik

Köpeklerin saldırısında hayatını kaybetmişti! Cenazede gerginlik

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Bu iki güne dikkat

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Bu iki güne dikkat

Bakan'dan önemli 'poşet' açıklaması: Ücretsiz...

Bakan'dan önemli 'poşet' açıklaması: Ücretsiz...

Türkiye'yi yasa boğan haber! Mertcan hayata tutunamadı

Türkiye'yi yasa boğan haber! Mertcan hayata tutunamadı

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Bu iki güne dikkat

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Bu iki güne dikkat

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Sokak köpekleri saldırdı! Lise öğrencisi hayatını kaybetti

Sokak köpekleri saldırdı! Lise öğrencisi hayatını kaybetti

Öğretim görevlisi Ceren Damar'ı öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı

Öğretim görevlisi Ceren Damar'ı öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ukrayna'da öldürülen 2 Türk öğrencinin katil zanlısı İstanbul'da mezarlıkta yakalandı

Hüsnü Can Ç. Kurtköy'de yakalandı

Gaziantep'te iki aile arasında çatışma: Yaralılar var

Gaziantep'te iki aile arasında çatışma: Yaralılar var

Ukrayna Ortodoks Kilisesi İstanbul'da 'bağımsızlık' belgesini aldı

İstanbul'da tarih gün! Bağımsızlar

Köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti! Müftünün sözleri sonrası cenazede gerginlik

Köpeklerin saldırısında hayatını kaybetmişti! Cenazede gerginlik

Ülkü Ocakları'nda falaka iddiası!

Ülkü Ocakları'nda falaka iddiası!

Erzurum'da 20 araç birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var

20 araç birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.