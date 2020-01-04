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  4. Şehit Mehmetçiklerin kardan heykellerine yoğun ilgi (3)

Şehit Mehmetçiklerin kardan heykellerine yoğun ilgi (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 19:19 | Son Güncelleme

YARINLARA DAHA GÜÇLÜ YÜRÜYECEĞİZ Sarıkamış Kayak Merkezi'nde jandarma arama kurtarma timleri, etkinlikler kapsamında meşelali kayak gösterisi yaptı.

YARINLARA DAHA GÜÇLÜ YÜRÜYECEĞİZ
Sarıkamış Kayak Merkezi'nde jandarma arama kurtarma timleri, etkinlikler kapsamında meşelali kayak gösterisi yaptı. Jandarmaların gösterisinden sonra Sarıkamış ve 105 yazısı ateşe verildi. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "105 yıl önceki şehadet yürüyüşünü anmak üzere bir aradayız. Anlamlı yürüyüyüşü gerçekleştirmek bize nasip oldu. Şehadete yürüyüşü hem hissetmek, bu bilinci, ruhu diri tutmak adına bu faaliyet çok anlamlı ve önemli. Her yıl buraya gösterilen teveccühün farklı ve güçlü bir şekilde artması bizleri mutlu ediyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençlerimizin buna katılması geleceğimiz adına, yarınlar adına umut vericidir. Bu kutsal emaneti gençlerimizin devralmasıyla yarınlara daha güçlü yürüyeceğiz. İlimde, sanatta, sporda, sanayide, teknolojide öncü bir millet, Türkiye olma yolunda" diye konuştu.
105 YIL ÖNCE BÜYÜK BİR DRAM YAŞANMIŞ
Sarıkamış şehitlerini 105'inci yılda anmak üzere bir araya geldiklerini belirten Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, şunları söyledi:
"105 yıl önce çok büyük bir dram yaşanmış. 60 bine yakın şehit vermişiz. Sadece Allahuekber'i geçerken 37 bin şehit vermişiz. Rus Kuvvetler Komutanı Petrovitç diyor ki, "Birinci sıradaki askerleri görüyorum 9 tanesi yerde elleri donmuş, ikinci sırada askerler cephane sandıklarını taşırken donmuşlar' diye anlatıyor. Bunca yıl sonra onları rahmetle minnetle anıyloruz, bu toprakları şehit kanlarıyla suladıkları için. Rus Kuvvetleri komutanı şunları anlatıyor: 'Bizim onları teslim alma imkanımız olmamıştı, onlar kendilerini Allah'a teslim etmişlerdi. Büyük bir dram, aynı zamanda minnetle anmamız gereken asla ve asla unutturmamamız gereken bir konu. Gençlerimiz eğer ecdanının ne yaptığını bilirse daha emin adımlarla bayrağı ileri taşıyacaklardır diye düşünüyorum."

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