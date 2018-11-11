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ŞEHİT MELİH SANCAR'IN CENAZE TÖRENİ YARINA ERTELENDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2018 13:14 | Son Güncelleme

  Haber: İSTANBUL DHA  İstanbul Valiliği, Şehit Er Melih Sancar için Ataköy 5.

Haber: İSTANBUL DHA
İstanbul Valiliği, Şehit Er Melih Sancar için Ataköy 5. Kısım Camii'nde bugün ikindi vakti düzenlenecek olan cenaze töreninin yarına ertelendiğini duyurdu. Şehit Sancar'ın cenaze töreni yarın öğle namazı sonrası yapılacak. Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik Ortaklar Köyü Süngü Tepe Üs Bölgesindeki karakolda yapılan eğitim sırasında meydana gelen patlamada Piyade Topçu Er Melih Sancar şehit olmuştu.

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