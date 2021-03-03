Şehit mezarlarına saldıran DEAŞ’lı 5 kişi tutuklandı

Adana’da 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç’un mezarlarının da aralarında bulunduğu 79 mezara zarar verilmesiyle ilgili terör örgütü DEAŞ bağlantılı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden 5’i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 20 Şubat Cumartesi günü merkez Yüreğir ilçesi Alihocalı Mahallesinde bulunan mezarlıkta, aralarında 15 Temmuz şehitleri polisler Ahmet Oruç, Mehmet Oruç kardeşler ve sivil şehit İbrahim Yerlikaya’nın mezarlarının da aralarında bulunduğu toplam 79 mezarın tahrip edilip zarar verilmesi olayı ile ilgili olarak terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları belirlenen H.Ö., İ.Ö., A.B.D., T.A., F.B. ve H.Ç. isimli 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, DEAŞ silahlı terör örgütünün sözde Türkiye emiri Mahmut Özden’in oğlu H.Ö. ile A.B.D., T.A., F.B. ve H.Ç. çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesince tutuklandı.

Şüphelilerden, Mahmut Özden’in yeğeni, İ.Ö. ise ev hapsi cezasıyla serbest bırakıldı.

