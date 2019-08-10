Şehit mezarlıklarında buruk bayram

Melis KARAKUZULU/İZMİR, (DHA)- İZMİR’de yaşayan şehit aileleri, Kurban Bayramı arifesinde Kadifekale Hava Şehitliği’ni ziyaret etti. Bayram öncesi şehitlerinin mezarlarını gül yaprakları ile süsleyen aileler, mezar taşlarına laleler koydu.

İzmir’de yaşayan şehit aileleri ve yakınları Kurban Bayramı arifesinde Kadifekale Hava Şehitliği’ni ziyaret etti. Tek başına gelen babalardan bazıları bayram öncesinde oğullarının kabrini yıkayıp, çatlaklarını onardı, bazıları ise Kur'an-ı Kerim okudu. Şehitlerin kardeşleri de anne babaları ile birlikte mezarları çiçeklerle süsledi. Bir aile, mezarın üzerine gül yaprakları döktü ve baş ucuna laleler koydu. Yıllar önce şehit olan evlatlarının acısı dinmeyen anneler, oğullarının mezarı başında anılarını hatırladı. 2009 yılında Kayseri’de helikopterin düşmesi sonucu şehit olan tek evladı Pilot Üsteğmen Volkan Koçyiğit’i (28) ziyarete gelen babası Yusuf Koçyiğit (66), "Oğlum kobra pilotuydu, yüzbaşı olacaktı. Bayramda oğlumuzu beklerken, biz onun yanına geliyoruz. Kabrini yıkıyoruz. Çok zor. Annesi dayanamıyor, yarın gelecek. Hüngür hüngür ağlayacak burada" dedi.

‘BİZİM ÇOCUKLARIMIZ SEÇİLMİŞ İNSANLAR’

1995’te Şırnak’ta şehit olan ağabeyi İlyas Akın’ı annesi ile birlikte ziyarete gelen Tülin Akın, konuşmakta zorlanarak, "Her zaman olduğu gibi, bu yıl da bayram öncesi ağabeyimi ziyarete geldik. Sık sık gelmeye çalışıyoruz. Ağabeyim şehit olduğunda 20 yaşındaydı. Terhisine 40 gün kala şehit oldu" dedi. 5 çocuğundan en büyüğü olan Komando Er Ümit Boz’u 1994 yılında Bingöl’de tuzağa düşürülüp rehin kalması sonucu kaybettiğini anlatan baba Fehmi Boz (76), "22 yaşındaydı, terhisine bir ay vardı. Seçilen insan başka oluyor, bize de kabul etmek düşüyor. İnsanoğlunun elinde değil bu. Bizim çocuklarımız seçilmiş insanlar. Buradaki ailelerin hangisiyle konuşursan konuş doğumundan itibaren ailelerin içinde onların yeri ayrıdır. Akrabalarımızdan da 3 şehit evladımız var. Onların anne babası öldüğü için geldiğimizde kabirlerini biz yıkıyoruz. Bazılarının ailesi Bursa’da çok sık gelemiyor" diye konuştu.