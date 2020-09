Şehit MİT mensubunun ifşa edilmesi davasında karar

“Hülya Kılınç ya da şehidimiz Manisalı olmasaydı bu haber yapılmayacaktı”

Tutuklu sanık Barış Pehlivan mütalaaya karşı yaptığı savunmasında, “Şehit MİT mensubuna dair fotoğraflar ve bilgiler, OdaTV’den çok önce açıklandı, yayınlandı ve yayıldı. Yani bizim yayınladığımız haberde şehit MİT mensubuna dair bize özel hiçbir yeni olgu yok. Bu gerçeğe rağmen biz hem şehidin ailesini hem de MİT Kanunu’nu düşünerek ekstra bir hassasiyet gösterdik. Ve daha önce ifşa olmasına rağmen, şehidin soy ismini, ailesinin isimleri ile soy isimlerini, cenazenin kaldırıldığı köyün adını yayınlamadık. Nihayetinde basit denklem şu: Hülya Kılınç ya da şehidimiz Manisalı olmasaydı bu haber yapılmayacaktı. Diğer MİT mensubunun cenaze haberinin OdaTV’de olmaması da bunun kanıtı” ifadelerini kullandı.

“Günler öncesinden on binlerce kişi tarafından paylaşılmış ve yayılmıştı”

Arkasında herhangi bir güç olmadığını belirten sanık Ağırel, “Söz konusu tweeti bana attıran veya attırabilecek kimse de yoktur. O tweeti bana attıran duygu, bu vatana olan sevgimdir. Özellikle burada kendimi değil gazeteciliği savundum. Her koşulda da savunmaya devam edeceğim. Ben gazeteciyim ama bana bugün gazetecilik dışında hangi mesleği yapmak istersin diye sorsalar; herhalde bu davanın savcısı olmak isterim derdim. İddia makamının iddia ettiği gibi şehitlerimizin fotoğrafları, ad ve soyadları ilk benim tarafımdan değil, günler öncesinden on binlerce kişi tarafından paylaşılmış ve yayılmıştı” ifadelerini kullandı.